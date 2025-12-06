Feijóo dice, tras revelarse los mensajes de Pradas, que Mazón ya asumió responsabilidades: "El PP ha pasado página"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado, tras revelarse los mensajes de WhatsApp de la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas el día de la dana, que Carlos Mazón ha asumido responsabilidades políticas al presentar su dimisión como presidente de la Generalitat. Según ha recalcado, el PP ha "pasado página" en la Presidencia de la Generalitat y ahora hay un nuevo presidente.

"El señor Mazón ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel. No hay un solo político socialista en España que las haya asumido en los últimos años, el señor Mazón sí", ha declarado Feijóo a los medios a su llegada al acto de aniversario del 47 cumpleaños de la Constitución que se celebra en el Congreso, al que ha asistido acompañado por varios presidentes autonómicos del PP.

Carlos Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica dana y en uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya expresidente le respondió: "Cojonudo", según se desprende del listado de mensajes que ha entregado Pradas a la juez que investiga la riada del 29 de octubre de 2024.

Al ser preguntado por esos mensajes que ponen en entredicho la versión de Mazón al evidenciar que la Generalitat ya era consciente de la gravedad de la situación a primera hora de la tarde y había información del barranco del Poyo, Feijóo ha evitado entrar en valorar esos WhatsApp y si hay uno y otro "comentario" y ha dicho que ya hay un nuevo presidente de la Generalitat.

Así, ha indicado que Juanfran Pérez Llorca, que le ha acompañado al acto de la Constitución en el Congreso, acaba de ser votado en las Cortes valencianas como presidente de la Generalitat. "Le puedo asegurar que el Partido Popular ha pasado página definitiva en la Generalitat con un nuevo candidato previo a la dimisión del señor Mazón", ha apostillado.

El líder del PP ha indicado que Mazón ha realizado declaraciones sobre lo ocurrido, ha comparecido en las Cortes valencianas y en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana.

"Y en consecuencia estoy convencido de que el señor Mazón nos ha dicho aquello que considera que es verdad y yo no tengo nada más que añadir", ha finalizado el presidente de los 'populares' ante los medios de comunicación.