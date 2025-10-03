El Ministerio de Agricultura paga 39,6 millones a más de 4.000 agricultores afectados por la dana que repararon sus tierras por sus cuentas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un nuevo pago de 39,6 millones de euros en ayudas directas para compensar a 4.235 titulares de explotación, que repararan los daños ocasionados en sus infraestructuras por la dana por sus propios medios.

Estas ayudas corresponden a la línea de subvenciones de la Orden APA/383/2025, de 23 de abril, que el ministerio puso en marcha a petición de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas agroalimentarias y de los ayuntamientos de la zona para acelerar la recuperación del potencial productivo.

La subvención establecida para esta línea fija unas cantidades que varían en función de la intensidad de los daños en la zona en la que se encuentren las parcelas afectadas y que oscila entre 5.200 y 9.900 euros por hectárea.

En los próximos días se procederá a la publicación de un segundo listado con la propuesta de cuantías, tras analizar las alegaciones recibidas y está previsto un tercero, que completarán el conjunto de resoluciones previstas en esta línea de