Cinco detenidos y ocho agentes heridos en Barcelona tras el Barça-PSG

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a cinco personas, uno de ellos menor, en su dispositivo policial del centro de Barcelona este miércoles por el partido de Champions FC Barcelona-PSG, donde hubo unos 1.000 "radicales" del equipo francés, informan fuentes policiales a Europa Press.

Dos de las detenciones fueron en fase previa al inicio del dispositivo -uno por dos órdenes de detención judiciales, otro por un quebrantamiento de condena- y los otros tres fueron detenidos en fase del dispositivo, uno de ellos menor.

Además, los agentes interpusieron 10 denuncias por infringir la Ley del Deporte y 28 por posesión de drogas, e intervinieron 23 bengalas, una gran pancarta de los 'Boixos Nois' y una bandera.

Mossos también ha dicho que resultaron heridos ocho miembros de su Brigada Móvil (Brimo) por el lanzamiento de objetos que se produjo al enfrentarse ambas aficiones.