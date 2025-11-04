Los accionistas de Cox dan luz verde a la compra del 100% de Iberdrola México por 3.700 millones

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa española Cox -adjudicataria de los activos de la extinta Abengoa- ha aprobado este martes la compra del 100% de Iberdrola México, anunciada el pasado julio por unos 4.200 millones de dólares, alrededor de 3.653 millones de euros al cambio actual.

Con esta adquisición, Cox, presente en México desde hace más de una década, accede a una plataforma con 2.600 megavatios (MW) de capacidad instalada operativa y a la mayor suministradora privada del país, que tiene una cuota de mercado del 25% y más de 20 teravatios/hora (TWh) distribuidos entre más de 500 grandes clientes. La compañía integrará también la plantilla de más de 800 profesionales de Iberdrola en México

En una nota, Cox asegura que esta operación le posiciona como un actor "clave" en el mercado energético mexicano y que se enmarca en el nuevo contexto regulatorio energético incluido en el Plan México, que refuerza la seguridad jurídica para la inversión extranjera.

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha señalado en la Junta que la absorción de Iberdrola México es "un paso decisivo" en la estrategia global de la empresa y ha añadido que refuerza su presencia en este importante mercado, además de consolidar a Cox como un actor relevante a nivel mundial en los sectores del agua y la energía.

La Junta, celebrada en Sevilla (sur de España), ha contado con un quorum del 84,30% y se han aprobado las tres propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día, con una media de votos a favor del 100%.

El pasado julio, Cox explicó que la compra de Iberdrola México completa su plan estratégico (2025-2028) tres años antes de lo previsto y que espera cerrar este año con una cifra de ventas proforma cercana a los 3.000 millones de euros y 750 millones de resultado bruto de explotación (ebitda).

Iberdrola los ingresos de la venta a cubrir sus inversiones en redes eléctricas de transporte y distribución, estimadas en 55.000 millones de euros, en sus filiales de Estados Unidos (Avangrid Networks), Reino Unido (ScottishPower Energy Networks), Brasil (Neoenergia) y España (i-DE), que supondrán casi duplicar su base de activos regulados hasta alcanzar los 90.000 millones de euros en los próximos años.