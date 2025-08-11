¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan!: el impresionante anillo de pedida

Aunque llevan ya muchos años formando una familia, la pareja no había dado el paso de jurarse amor eterno a través de la correspondiente ceremonia. Pero por fin nos vamos de boda.Cristiano Ronaldo ha hincado al fin la rodilla derecha en el suelo para pedirle matrimonio a la madre de sus hijos, Georgina Rodríguez. Y, como no podía ser de otra manera, le ha entregado como prueba de su compromiso un anillo que ella luce con orgullo en su mano izquierda, presumiendo de poder y, claro está, de pedrusco.

Ha sido este lunes cuando la madre de dos de los hijos del jugador luso ha dado la buena nueva a través de sus redes sociales. Lo hace cediendo todo el protagonismo al impresionante anillo que ha quitado el hipo a propios y extraños, además de deslumbrar a todos a través de su cuenta personal de Instagram. Una foto que ha servido para confirmar que, finalmente y después de infinidad de rumores sobre ello a lo largo de los años, se convertirán en marido y mujer. Un compromiso que ha pillado por sorpresa a todos, especialmente por el ingente diamante con el que se ha formulado la pregunta. Ella ha dicho que sí, obviamente.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, reconocía Georgina Rodríguez presumiendo de alianza de compromiso, posando su mano sobre la del que está llamado a ser su futuro marido. Y sin miedo a sufrir una contractura muscular, pues tan ingente anillo debe pesar mucho. Menos mal que ella se machaca mucho en el gimnasio y también ha entrenado todos estos años paseando otras joyas de muchos kilos, y quilates. Una estampa que, como cabría esperar, ha cosechando desde el primer minuto cientos de mensajes de felicitación por su inminente paso por el altar, del cual aún no han fijado fecha ni mayores detalles, pero también miles de piropos a la pieza de joyería que está valorado en muchos ceros, aún sin precisar.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2016, hace ahora nueve años atrás, cuando él se fue de compras por la Milla de Oro de Madrid. Al menos esa ha sido una de las versiones oficiales, pues hay otras que emplazan sus primeras citas en una conocida discoteca de Madrid. Sea como fuere, lo suyo fue un “flechazo”, como la propia influencer ha reconocido en varias ocasiones. Se enamoraron y pronto quisieron formar una familia, que, pare él, suponía ampliarla, pues ya había sido padre soltero con anterioridad a través de un vientre subrogado. Un año después, en 2017, ella dio a luz a su hija Alana Martina, que se sumó a los tres vástagos que tenía el futbolista, Cristiano Junior y los mellizos Eva y Mateo. En 2022 ella quedó de nuevo embarazada, de mellizos, pero uno de los bebés no superó el parto y tan solo Bella Esmeralda sobrevivió. Ahora los papás se convierten además en marido y mujer.