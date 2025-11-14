Trinidad y Tobago anuncia nuevos ejercicios militares junto a EE UU

El Gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado este viernes nuevos ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, en el marco de las tensiones con Venezuela por el despliegue de las Fuerzas Armadas y los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico que, según Washington, buscan hacer frente al narcotráfico. "Las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos, desplazadas en el Mando Sur (Southcom), realizarán ejercicios de entrenamiento conjuntos del 16 al 21 de noviembre de 2025", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores trinitense.

La cartera diplomática ha subrayado que "esta actividad se enmarca dentro de la larga trayectoria de colaboración" entre las tropas entre ambos países, denunciando que Trinidad y Tobago "sigue sufriendo el flagelo de los delitos con armas de fuego y la violencia de pandillas". "Estos ejercicios intensificados forman parte de la estrategia coordinada del Gobierno de Trinidad y Tobago para garantizar que el personal de defensa esté óptimamente entrenado y equipado para abordar estos problemas en el ámbito nacional, que han tenido un impacto devastador en la sociedad", ha justificado, como recoge Europa Press.