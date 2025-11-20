Quién es Lorenzo Bertelli, el heredero de Prada que tomará el timón de Versace tras la compra por 1.250 millones y cuál es su plan

La operación que ha sacudido el mapa del lujo italiano ya tiene rostro para la nueva etapa de Versace. Tras el acuerdo para adquirir la casa fundada por Gianni Versace por 1.250 millones de euros, Prada prepara su integración con una meta clara: devolver a la firma su escala global y consolidar un gran actor italiano capaz de competir con los gigantes europeos.

Quién es Lorenzo Bertelli

Con 37 años, Bertelli es el primogénito de Miuccia Prada y Patrizio Bertelli. Antes de incorporarse al grupo familiar fue piloto de rally; desde 2020 es Chief Marketing Officer y responsable de Sostenibilidad del Grupo Prada, y figura central del relevo generacional de la compañía. Su perfil combina formación empresarial, sensibilidad de marca y una visión muy operativa del negocio, curtida en primera línea del marketing global.

Qué papel asumirá en Versace (y por qué ahora)

Bertelli ha confirmado públicamente que será presidente ejecutivo de Versace una vez culmine la integración, y que su primera fase será "conocer al equipo y al negocio" antes de plantear cambios de calado. La compra -la mayor en la historia de Prada- busca recuperar el potencial comercial de una marca con notoriedad altísima pero resultados debilitados en los últimos años. El movimiento encaja en la ambición de crear un actor italiano capaz de disputar terreno a LVMH, Kering o Richemont.

Su "escuela" en Prada: del impulso de Miu Miu a la narrativa de marca

Bajo su paraguas, Prada ha reforzado el posicionamiento y la tracción de Miu Miu entre audiencias jóvenes con ajustes coordinados de producto, precio y relato, un aprendizaje que previsiblemente trasladará a Versace: más foco en retail propio, márgenes y consistencia de colección. Ese enfoque de marketing con hoja de ruta -sostenido en datos y en cultura de marca- es hoy su sello interno.

Qué esperar del "modelo Bertelli" en Versace

A corto plazo, lo que busca Bertelli es escuchar, medir y ordenar canales (rebajar dependencia de wholesale y outlets, potenciar tiendas y e-commerce propio) y alinear creatividad y negocio para que el icono Versace vuelva a traducirse en ventas sostenibles. A medio plazo, cabe esperar un reposicionamiento fino, sin traicionar los códigos de la casa, y una narrativa renovada que devuelva a Versace al radar del lujo con ambición global. En sus propias palabras, el objetivo es trabajar "con ideas claras y sin prisas" en una marca que "sigue entre las más reconocidas del mundo".