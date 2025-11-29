Desmantelan en Rivas una célula "hawalla", el banco de los "narcos"

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una célula "hawalla" dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional en la que han sido detenidas 16 personas, entre ellas el líder "hawalladar".

Este grupo se erigía como una "entidad bancaria para el narco" realizando transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga. Del total, seis de ellos han ingresado en prisión provisional.

En la explotación operativa mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en las provincias de Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga, entre ellos el domicilio del líder, así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid, se almacenaban grandes cantidades de efectivo. Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de está célula en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Según explica Policía Nacional, cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurrían presuntamente a este "hawalladar" o "cambista" para que recoja el dinero que han generado en el extranjero y les devuelva la misma cantidad -salvo la comisión que se lleva por hacer la transferencia- en algún punto de la geografía español donde lo soliciten.