Detenidos miembros de los Trinitarios en Toledo

La Guardia Civil, en la operación "Abetul", ha detenido a cuatro personas pertenecientes al grupo violento juvenil "AB7", vinculado a los Trinitarios, en Toledo.

Según informó la Guardia Civil este sábado, este grupo operaba en diferentes localidades de la provincia de Toledo, cometiendo numerosas acciones delictivas. En la operación se ha desarticulado el "CORO" de la organización.

La Guardia Civil inició la investigación a raíz de una serie de altercados y hechos delictivos protagonizados por un grupo de jóvenes, en su mayoría menores de edad, que habían causado gran alarma social entre los habitantes de distintas localidades de la provincia de Toledo.

Estos grupos criminales aspiran a controlar determinados espacios geográficos del país. De esta manera, se establecen por todo el territorio nacional formando grupos territoriales que se dedican a cometer distintos tipos de delitos. La captación de los jóvenes la hacen mediante el uso las redes sociales.

Por lo general, este tipo de grupos violentos juveniles están organizados con una fuerte jerarquía donde cada uno de sus miembros tiene una función definida. En la mayoría de estas organizaciones, hay menores de edad quienes son inducidos a abandonar sus domicilios familiares y cometer actividades ilícitas como medio de financiación de la banda.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de amenazas, lesiones, extorsión y pertenencia a grupo criminal. Cabe destacar, que tres de los detenidos son menores de edad.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Información de la Guardia Civil de Toledo en colaboración con la Fiscalía de Menores de Toledo.