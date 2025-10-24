'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' en Disney+ en solo unos días

Llevamos un buen año en lo que a producciones superheroicas se refiere. La nueva película de Superman y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos casi coincidieron en cartelera, marcando el regreso de dos franquicias históricas que vuelven a poner en el centro del debate qué significa ser un héroe; una en un siglo XX alternativo y otra en pleno siglo XXI en la actualidad.

Y, por si fuera poco, su recorrido en streaming también va a ir muy parejo: mientras la cinta dirigida por James Gunn llegó a HBO Max a mediados de septiembre, la de Marvel Studios hará lo propio en Disney+ en solo unos días.

La familia llega a Disney+

Estrenada en cines este verano, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos marca el regreso del grupo más veterano de la famosa productora y editora de cómics, con una historia que actúa como punto de partida del futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Dirigida por Matt Shakman, responsable de Bruja Escarlata y Visión, la película reintroduce a Reed Richards (Mister Fantástico), Sue Storm (la Mujer Invisible), Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ben Grimm (la Cosa), esta vez con un reparto completamente renovado que incluye los nombres de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach respectivamente.

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos llegará a Disney+ tan pronto como el 5 de noviembre, cumpliendo así el plazo promedio de las grandes producciones de Disney, que tardan entre 3 y 4 meses en ser introducidas en la plataforma de vídeo a la carta (a veces más, a veces menos, como pasó con Blancanieves, todo depende, mayormente, de los resultados en taquilla).

Aquellos apocalípticos 60

En un mundo retrofuturista de los años 60, cuatro exploradores espaciales regresan transformados por rayos cósmicos, adquiriendo cada uno un superpoder distinto y formando así por tanto la Primera Familia de superhéroes.

Juntos deberán enfrentarse a amenazas cósmicas mientras lidian con dinámicas familiares y el día a día. Su mayor reto: un ente que devora planetas y su heraldo plateado, que surca el espacio en busca de mundos para consumir.