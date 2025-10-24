Así lucen Malcolm, Reese y Francis en la nueva serie secuela

La secuela de Malcolm, aquella serie que nos divirtió tanto a comienzos de los 2000 con las desventuras del joven genio y su más que caótica y por momentos disfuncional familia parece estar más cerca de lo que pensábamos.

Frankie Muniz, que vuelve a ponerse en la piel del sabelotodo y a veces repelente Malcolm, ha compartido una imagen desde el rodaje que ha hecho las delicias de los fans al aparecer en ella junto a Christopher Masterson y Justin Berfield, sus hermanos mayores en la ficción, Francis y Reese.

20 años más tarde

El actor y piloto de carreras publicó la foto en sus redes sociales acompañada de un mensaje que deja claro que la nostalgia sigue viva: "Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción principal. Estoy muy emocionado por que vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos".

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson Propia

Y es que, como recordaba en su publicación, la canción de apertura del clásico Malcolm decía aquello de "You're not the boss of me now, you're not the boss of me now...", una aseveración que Muniz parece haberse tomado muy en serio pues, desoyendo los consejos del equipo de producción, decidió compartir la imagen de todos modos. Aunque nos da que es más una forma de hablar que algo que de verdad haya ocurrido así.

Sea como fuere, el proyecto, que llevará por título Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair (La vida sigue siendo injusta), llegará a Disney+ en 2026 en formato de miniserie de cuatro episodios.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek regresan como los inconfundibles Hal y Lois, mientras que Craig Lamar Traylor también repite como Stevie, el mejor amigo de Malcolm. Además, Emy Coligado vuelve como Piama, la esposa de Francis, y David Anthony Higgins retoma el papel de Craig Feldspar, el compañero de trabajo de Lois.

El otro Dewey

No todos los hermanos originales regresarán. Erik Per Sullivan, que interpretaba al pequeño Dewey, decidió mantenerse alejado de los focos y no participar en la secuela. Bryan Cranston ya explicó en una entrevista que el actor "no ha actuado desde niño" y que actualmente cursa un máster en Harvard. En su lugar, el papel de Dewey será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.