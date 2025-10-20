Si te ha gustado 'Animal', ahora te toca ver esta otra miniserie de 8 episodios también de Netflix

Lleva dos y con esta tres semanas en el top 3 de series más vistas en España en Netflix, ocupando actualmente la primera posición del ranking, y no es para menos, porque Animal, la ficción creada por Víctor García León con Luis Zahera, Lucía Caraballo y Carmen Ruiz como protagonistas es de lo más divertido que podéis ver actualmente en la plataforma.

Y emotivo también, tocando incluso temas tan importantes como la salud mental, el reciclaje laboral y otros muchos, y eso que solo consta de 9 episodios de menos de media hora de duración cada uno.

Pero si Animal te ha dejado con ganas de más en esa línea de comedias ligeras que disfrazan lecciones de vida con situaciones absurdas y además salen animales, sin salir de Netflix tienes el antídoto perfecto: una joyita subestimada que, aunque estrenada hace unos años, está resurgiendo en las recomendaciones gracias, cómo no, al algoritmo pero también al boca a boca.

El mejor amigo del perro

Hablamos de Los paseos de Bruno, una miniserie de solo 8 episodios que dura menos de 20 minutos cada uno, ideal para esas noches en las que quieres desconectar sin comprometerte a una maratón eterna.

Creada, escrita y protagonizada por Solvan "Slick" Naim, Los paseos de Bruno (título original: It's Bruno!) nos transporta a las calles vibrantes y caóticas de Bushwick, en Brooklyn. El protagonista es Malcolm, un tipo relajado de barrio que vive de una indemnización por un accidente y cuya única misión diaria es cuidar a su inseparable puggle (ese cruce adorable entre pug y beagle) llamado Bruno.

Lo que empieza como paseos rutinarios se transforma en una serie de aventuras hilarantes y surrealistas: desde cazar carne de pavo gourmet para el caprichoso can, pasando por juicios improvisados por multas de caca en parques protegidos, hasta rivalidades con perros influencers y flirteos inesperados gracias a los "encantos" de Bruno.

Producida por Netflix en 2019, la serie fue un encargo rápido y de bajo presupuesto, pero su encanto reside en esa autenticidad cruda, filmada con un par de cámaras en locaciones reales, sin artificios y con un protagonista poco conocido acompañado de otros nombres como los de Rob Morgan o Shakira Barrera, con más tablas en esto de la actuación.