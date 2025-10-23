Tráiler final de la temporada 2 de 'Landman' y fecha de estreno en nuestro país

SkyShowtime ha lanzado el tráiler final de la segunda temporada de Landman: Un negocio crudo, la serie creada por Taylor Sheridan y Christian Wallace que regresa con nuevas intrigas en el despiadado mundo del petróleo en Texas. El primer episodio estará disponible en exclusiva en la plataforma el 21 de noviembre, con un nuevo capítulo cada semana.

La nueva tanda de episodios vuelve a estar protagonizada por el oscarizado Billy Bob Thornton, acompañado por los nominados al Oscar Demi Moore, Andy García y Sam Elliott, que se incorpora tras su breve aparición al final de la primera temporada. El reparto se completa con Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan y Colm Feore.

Cada vez más crudo

Ambientada en las ciudades en auge del oeste de Texas, Landman retrata la lucha por el poder, la codicia y la supervivencia en el corazón de la industria petrolífera estadounidense. La serie, inspirada en el pódcast Boomtown de Imperative Entertainment y Texas Monthly, se adentra en un universo donde los límites entre la ambición y la destrucción se desdibujan, con el oro negro como motor de todos los conflictos.

El nuevo avance muestra a Tommy Norris (Thornton) enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones en un entorno cada vez más hostil, donde los intereses económicos y las lealtades personales chocan con fuerza. La llegada del personaje interpretado por Sam Elliott promete reconfigurar el tablero de poder, mientras el negocio del petróleo sigue devorando a quienes intentan controlarlo.

Sheridan, responsable de éxitos como Yellowstone, 1883 o Tulsa King, continúa explorando en Landman los contrastes del sueño americano, esta vez centrados en la fiebre del crudo que define la vida en el oeste de Texas.

Con su estilo habitual, una mezcla de drama, violencia y paisajes áridos que reflejan la dureza de sus protagonistas, la serie se consolida como una de las producciones más interesantes de cara al catálogo de final de año de SkyShowtime.