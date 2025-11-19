La Navidad llega a Puy du Fou con el mayor Belén de España y un nuevo espectáculo

Puy du Fou España ya está preparado para su época más especial del año: la Navidad. El que acaba de ser reconocido como mejor parque de Europa en los World Travel Awards, se vuelve a transformar en el Belén más grande de España y en el lugar donde revivir la Navidad de nuestros abuelos de una manera única y especial.

En su cuarta temporada navideña, Puy du Fou España mantiene intacta su esencia: un viaje en el tiempo a la Navidad de nuestros abuelos. Los visitantes podrán disfrutar de sus grandiosos espectáculos diurnos -como El Último Cantar, A Pluma y Espada o El Tambor de la Libertad (la gran novedad de este año)- y recorrer el singular Mercadillo Navideño de la Puebla Real, donde los oficios antiguos cobran vida entre brasas, luces y villancicos.

Espectáculo del cortejo que acompaña a los Reyes Magos en Puy du Fou Puy du Fou

El aire se impregna del aroma de las castañas asadas, las migas y los roscones recién horneados, mientras los artesanos muestran con orgullo su trabajo. Cada puesto, cada gesto, revive las tradiciones que nunca se apagan.

La solemne visita de sus majestades de Oriente

Uno de los momentos más esperados llega con la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, que harán un alto en su camino hacia Belén para recibir a los más pequeños en su Gran Jaima. Allí escucharán con paciencia y dulzura los deseos de cada niño, en un encuentro lleno de emoción y miradas que hablan.

El cortejo de los Reyes Magos recorre las calles de la Puebla Real Puy du Fou

Al caer la noche, los Reyes Magos recorrerán en cortejo las calles de la Puebla Real, acompañados por su séquito, heraldos y caballos. Las luces centellean, las zambombas resuenan y los corazones se abren ante la majestuosidad de esta llegada solemne.

La Alegría de la Navidad, el nuevo espectáculo exclusivo

Este año, Puy du Fou España estrena La Alegría de la Navidad, un nuevo espectáculo creado en exclusiva para esta temporada. Un viaje de luz y esperanza que revive los grandes relatos bíblicos -desde Moisés hasta el nacimiento de Jesús- en una puesta en escena única, donde la emoción, la historia y la fe se entrelazan para celebrar el misterio que cambió la faz de la tierra. Cada escena invita a redescubrir la luz que brilla y la alegría que perdura, envolviendo al espectador en una atmósfera de asombro y emoción.

Voces angelicales resuenan desde toda España

El espíritu de la Navidad resonará este año más que nunca. Para la IV edición de su Concurso de Coros Navideños, han participado más de 100 colegios de toda España. De entre ellos, 19 grupos finalistas actuarán en el parque y competirán por alzarse con el premio al mejor coro navideño del país.

Más de 100 colegios han participado en el concurso de coros de este año Puy du Fou

Artesanía y sabores de siempre

La Navidad en Puy du Fou España también se vive a través de los sentidos en el Mercadillo Navideño de la Puebla Real. Con puestos que evocan la esencia de épocas pasadas, los visitantes podrán deleitarse con sabores tradicionales y artesanías que evocan dulces recuerdos de la niñez.

Restauración épica

La experiencia se completa con una oferta gastronómica que rinde homenaje a las navidades de antaño. Los visitantes podrán disfrutar de un menú navideño especial, además de los platos típicos que se preparan en los fogones del mercadillo: migas, gachas, chocolate caliente o roscones recién salidos del horno.

Información práctica

El precio de la entrada será a partir de 38€ y ya se pueden adquirir a través de la web https://puydufouespana.com/espana/es. Además, se podrá disfrutar de un paquete de entrada con menú navideño.

Puy du Fou España –CM 40, Salida 13–, en Toledo

8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo

A 55 minutos de Madrid

*Durante la temporada de Navidad no tendrán lugar la representación del espectáculo nocturno El Sueño de Toledo ni del espectáculo Cetrería de Reyes.