Así vivió Cataluña su enésimo día histórico

Cataluña se había aficionado a vivir días históricos. El 6 y 7 de septiembre aprobó las llamadas leyes de desconexión para abonar el terreno de la ruptura con España, el 1 de octubre celebró un referéndum ilegal que acabaría como el rosario de la aurora, el 27 de octubre el Parlament declaró la independencia de la república catalana y en pararelo el Senado aplicó el 155, y el 21 de diciembre votó en unas elecciones que batieron récords de participación con la intención de deshacer este embrollo político. Tanto le había cogido el gusto a convertir días ordinarios en históricos que ayer en la sesión constitutiva del pleno del Parlament había cientos de periodistas, cámaras, agentes de policía en la entrada y un centenar de ciudadanos en los alrededores, muchos menos que en otras ocasiones, siguiendo la jornada desde el exterior. Además del agotamiento que supone movilizarse un día sí y otro también, eran menos porque el día de ayer no tenía nada de histórico. El diputado de ERC, Roger Torrent, fue investido presidente del Parlament, tal y como estaba previsto. Y la mesa quedó con dos diputados de Junts per Catalunya, dos de ERC, dos de Ciudadanos y uno del PSC.

En todo caso era una sesión con mucha simbología. Faltaban ocho diputados de Junts per Catalunya y ERC, 3 encarcelados (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez) y 5 exiliados (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig) y sus escaños quedaron vacios estratégicamente con un gran lazo amarillo, el mismo color que llevaban muchos de sus compañeros para reclamar la libertad de quienes están presos. Los mismos lazos que un grupo de jubilados anudaba a contrarreloj en la valla que rodea el Parc de la Ciutadella, donde se albergan el Parlament de Catalunya y el zoo, antes de que empezara la sesión. Los servicios de limpieza se tiraban de los pelos, también las personas que habían venido a pasear y se encontraron con medidas de seguridad extremas: todos los accesos cerrados y el parque vacío, inusualmente en un día de sol. Por echar, la policía echó hasta los vagabundos que esperaban fuera resignados con sus colchones y casa a cuestas a ver cuándo podían volver a acceder al parque.

Las escenas en los alrededores de la Ciutadella eran de una película con guión de Cobeaga y San Miguel (Ocho apellidos vascos). Jubilados pidiendo más cinta amarilla para anudar más lazos, padres y madres empujando carritos con niños con ganas de jugar en el parque perplejos, vecinos con sus perros, más perplejos y turistas descolocados. Otro jubilado que pasaba por allí, pero de los que no quiere la independencia, no se pudo reprimir y espetó: “¡Viva la izquierda y los trabajadores, y no la mierda de los burgueses estos!”. Lo decía señalando al Parlament y los lazos amarillos con rabia. Ya en la entrada, una especie en peligro d extinción, trabajadores q aun creen en el eje izquierda-derecha y que reclaman un gobierno q haga justicia a su nombre, que gobierne. Son los de la plataforma recortes cero que reclamaban a travéd de una pancarta “un gobierno que gobierne para el 90 por ciento que luche contra los recortes y la corrupción”. “¡Ya basta!”, reclaman. Pero a unos metros a los soberanistas no les gusta que se metan con su gobierno en el exilio, también el de los recortes. Y replicaban “el pueblo manda, el Gobierno obedece”. Iba por el Gobierno de Mariano Rajoy para que no interceda en la proclamación de Carles Puigdemont como president de la Generalitat. Aunque los propios letrados del Parlament avisan de que no puede ser investido a distancia.

Dentro del hemiciclo, las mismas discrepancias. Ernest Maragall, que ejercía por un día de presidente de la Mesa del Parlament, como miembro de más edad recordaba a los ocho diputados que no están, denunciaba la persecución política de los soberanistas por parte de Estado y en modo poético, con cuatro versos de “El cant de la senyera”, llamó al “pueblo catalán” a ser tenaz y perseveranten para acelerar la libertad de los diputados presos y el regresos de los cinco exiliados. A la líder de la oposición, Inés Arrimadas, no le gustó su discurso y se lo hizo saber. “Hemos asistido a un mitin de ERC, tercera fuerza, que no se corresponde con con la mayoría del Parlament. Empezamos con mal pie”, apuntó. Porque la mesa del Parlament dio por bueno avalar la delegación del voto para que los ausentes pudieran convertirse en diputados, cuando los letrados recordaron que el artículo 93 permite delegar el voto en tres causas: permiso de maternidad, enfermedad o incapacidad. Al PP tampoco le gustó. En cambio el PSC dio por buena la interpretación de la Mesa. La división que se vio fuera se dibujaba en el hemiciclo, mitad a favor de la independencia y mitad en contra. Es tiempo de la política.