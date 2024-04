La genial respuesta de Muguruza a las críticas por su nuevo aspecto físico

La tenista española Garbiñe Muguruza anunció el pasado fin de semana su retirada como profesional a los 30 años, poniendo fin a una carrera en la que ha conquistado, entre otros títulos en el circuito WTA, dos trofeos de 'Grand Slam', además de haber alcanzado el número uno del mundo, una decisión que ha sido "progresiva" y tras la que quiere "abrir un nuevo capítulo" en su vida.

"Ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, con momentos bonitos, anécdotas... Siento que ha llegado el momento de retirarme y abrir un nuevo capítulo de mi vida. Suena muy fuerte usar la palabra retirarme porque tengo 30 años", señaló Muguruza una rueda de prensa durante un acto como embajadora de Laureus, cuya gala de premios se celebró el lunes en Madrid.

La deportista nacida en Caracas, que no jugaba desde enero de 2023, dice adiós al circuito con diez títulos WTA a sus espaldas, entre ellos los de Roland Garros 2016 -frente a la estadounidense Serena Williams (7-5, 6-4)- y Wimbledon 2017 -ante Venus Williams (7-5, 6-0)-, así como el trofeo de las Finales de la WTA de 2021, donde batió a la estonia Anett Kontaveit (6-3, 7-5).

Además, en septiembre de 2017 alcanzó el número uno del mundo, que le permitió ser nombrada mejor tenista del año, y también jugó dos finales de 'Grand Slam' más, en 2015 en Wimbledon con derrota ante Serena Williams (6-4, 6-4) y en 2020 en Australia, cayendo ante Sofia Kenin (4-6, 6-2, 6-2), mientras que también participó en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro y de 2021 en Tokio.

Muguruza reconoció que habría "firmado conseguir tantos triunfos, ser número uno, 'Grand Slams'", pero celebró sobre todo el "haber resistido a los malos momentos y también a los buenos que te pueden dejar un poco descolocada". "He tenido una historia buenísima en el tenis. Todos soñamos con ganar 'grandes', llegar a la cima, ser 'maestra', son muchos sueños que tenía de niña, pero lo de hacer historia no lo entiendo bien, no sé si es ganar 25 'grandes', que sabía que no iba a pasar. Sé que he hecho mi historia que ha sido fantástica", remarcó.

Fue en los premios Laureus donde le preguntaron por su físico: "Estaban diciendo que se notaba que habías dejado de entrenar, sobre todo por redes sociales, había gente que te atacaba duramente por tu forma física", preguntaron.

Y Muguruza respondió a lo grande, sin problemas: "Bueno, oye, si no entreno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero vivir la vida, quiero disfruta. El régimen de entrenamiento es extremadamente duro, la verdad. Entonces, cuando uno vive más la vida y te relajas quieres disfrutar de ella", continuó. "Y ese físico de atleta olímpica ya sabemos todas... que a ver... vamos a ser claras. Lo importante es mantenerse sana y en forma y disfrutar de la vida", ha rematado.