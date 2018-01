¿Y si la opción fuera ser eurodiputado?

En el cuartel general de Puigdemont en Bruselas hay calma tensa. De momento, no se mueve pieza sobre la investidura del ex presidente a pesar de los recados que han enviado, entre otros, Artur Mas, Andreu Mas Colell, la dirección de ERC, de la CUP, incluso de los Comunes a través de Federalistas de Izquierda. Esta organización en su último boletín lo decía bien claro: «Sr. Puigdemont, la Generalitat no es suya». A todo este clamor se suma ahora el dictamen de los letrados del Parlament que contestan al «O Puigdemont o Puigdemont», que ayer fijaba el que fuera su portavoz de gobierno, Jordi Turull, con: «O presencia o no hay investidura». Ni telemática, ni por delegación.

El dictamen de los letrados no ofrece dudas y obliga a Puigdemont a empezar a pensar en su plan B, que se sustenta en hacer el «cambiazo», es decir, plantear un candidato que bajo las órdenes de Puigdemont asuma la Presidencia. El problema radica en que ERC ya ha avisado. En caso de que no se presente Puigdemont, los republicanos apostarán por Junqueras y, en todo caso, «se abre una nueva negociación sobre la formación del gobierno», apuntan fuentes conocedoras de las interioridades independentistas.

La pugna interna entre los diferentes sectores de Junts per Catalunya se hace cada día más evidente, aunque de puertas afuera se mantienen las formas y el discurso. De puertas adentro, se debate cuál es la mejor opción –Elsa Artadi, Eduard Pujol, Jordi Turull y Josep Rull–, cuándo es el momento oportuno para presentarla y qué hacer con un Puigdemont que no quiere volver a España y que está destinado a estar muchos meses en Bruselas.

Puigdemont se inclina por Artadi o Pujol, descartando, en principio, y es menos proclive a las candidaturas de Turull y Rull, que representan al viejo partido. Ambos han sido dirigentes de Convergència, ahora denostada por la sentencia del «caso Palau» y por la existencia del «caso 3%» que no ofrece ningún tipo de seguridad, y lo son del PDeCAT. El primero fue el candidato de Mas a la dirección del PDeCAT y perdió, y el segundo es un hombre cercano a Marta Pascal con la que une, en más de una ocasión, fuerzas para imponer sus criterios.

Sobre el momento procesal, en el mundo de Puigdemont se impone la idea de forzar la situación, de presentar su candidatura, hasta el último momento para «achicar espacios» a ERC y su líder Oriol Junqueras. Por tanto, se sitúa el fin del mano a mano a finales de mes, cuando el presidente de la Cámara, que a todas luces será republicano –ayer ERC ya propuso a Roger Torrent–, convoque el pleno de investidura. Este pleno podría ser convocado la semana del 29 de enero.

Si Puigdemont no vuelve por temor a ser detenido y fija su residencia «sine die» en Bruselas, se están valorando diferentes posibilidades para dar al ex presidente un valor añadido. En las últimas horas se esta analizando una posibilidad. La situación de «represión» que sufre Cataluña debe ser explicada en Europa y en el mundo, y la residencia de Puigdemont lo hace posible, a juicio de sus partidarios. «La internacionalización del conflicto», fórmula escogida por los neoconvergentes, sería la tarea de Puigdemont y el corolario se conformaría presentando al ex presidente como cabeza de lista de Junts per Catalunya en las elecciones europeas que se celebrarán en mayo de 2019.

Esta opción es posible si Puigdemont sigue teniendo intactos sus derechos políticos, es decir, puede votar y ser votado. Por tanto, encima de la mesa una nueva opción: ¿será Puigdemont eurodiputado?

Como mínimo será una forma de garantizarle un salario y supervivencia sin que le cueste a su partido, PDeCAT y CDC, lo que no tiene.