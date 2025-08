El escritor que asegura que aprender y hablar el catalán en Cataluña es imprescindible: "No tenemos los mismos derechos"

El catalán es una de las cuatro lenguas cooficiales que existen en España, las cuales están reconocidas por la Constitución junto a la que es la lengua oficial del Estado, el castellano. El gallego, el euskera o el valenciano son las otras que, junto a la primera mencionada, están presentes en diversos territorios del país. Todo esto es algo que refleja esa pluralidad cultural que tanto nos define.

Aquellas Comunidades Autónomas que poseen este tipo de lenguas son enseñadas en las escuelas, desde la etapa más temprana hasta que una persona se convierte en adulta. Centrándonos en el caso del catalán, existen varios sectores que consideran que esta práctica es una imposición que atenta contra la educación y la vida pública del alumnado, así como dejar en segundo plano al castellano, lo que para muchos es el único idioma que se debería hablar en España.

El catalán como un derecho, no como una imposición

En el bando contrario están aquellos que no están para de acuerdo con las ideas ahora mencionadas. Hay varios quienes consideran que aprender, hablar y fomentar el catalán no es solo una mejor manera de que esté más presente en la sociedad, sino que es más bien todo un derecho que tienen los habitantes en Cataluña. Varios lo consideran como una herramienta de integración y una vía por la que mantener esa identidad cultural por la que es su lengua madre. Este es un pensamiento muy compartido en las calles, y uno de los ejemplos que mejor los representa es el de un personaje público dedicado al mundo de la escritura.

Se trata de Anthony Corey Sànchez, un joven de 28 años que nació en Honduras y que reside en Sabadell desde que era muy pequeño. A nivel profesional, un activista político que ejerce su trabajo en Cataluña. Además, es historiador y autor del libro 'Cataluña XXI. 260 días de obstinación', donde plantea una reflexión sobre el independentismo catalán. También es conocido por ser el cofundador de Joves Nous Catalans, colectivo que agrupa a hijos e hijas de inmigrantes y que apuesta por la defensa de sus derechos y del activismo LGTBI.

"¿Consideras obligatorio que la gente de Cataluña aprenda obligatoriamente el catalán?"

Esta opinión la ha reiterado en 'Rightcaster', un podcast que tiene "la intención de llegar a todo el mundo", según sus creadores. Se caracteriza por emitir episodios con invitados especiales todas las semanas y por analizar todo tipo de temas y muy diversos, como pueden ser la política, el deporte o la economía. Mediante su cuenta de TikTok, @rightcaster, se suben los 'clips' de las declaraciones más destacadas de sus entrevistados, y uno de los ejemplos más destacados ha sido el del uso del catalán con Anthony Corey.

La pregunta por parte del entrevistador es muy clara: "¿Consideras obligatorio que toda la gente que viva en Cataluña tenga que hablar el catalán obligatoriamente o que aprenda el catalán?". El escritor no duda en responder al instante expresando que lo imprescindible sería estudiarlo para poder comunicarse a través de él. Básicamente, lo que transmite es lo siguiente: "¿Aprenderlo y saber utilizarlo? Sí, de debería".

"¿Los que somos catalanes tenemos menos derechos?"

Después de esta tajante respuesta aporta un "si no, ¿qué?", a lo que posteriormente apunta a que lo que no puede ocurrir es que unos tengan más o menos derechos que otros. "¿Los que somos catalanes tenemos menos derechos? Porque yo creo que con el castellano no hay ningún tipo de problema", explica. De hecho, especifica que, al estar en España, "vas a cualquier lado y te entienden en castellano", justo al contrario de lo que puede ocurrir con el catalán.

A su vez, continúa sentenciando que lo que ocurre es que "los derechos lingüísticos de los catalanes no existen" o que "no tenemos los mismos derechos". No puede ocultar su opinión en ningún momento, ya que hasta llega a articular que "estamos en una situación realmente de ocupación, en este sentido. "No se nos garantiza ni se nos quieren garantizar (los derechos)", manifiesta. Finalmente, el fragmento de esta entrevista concluye con Anthony Corey asegurando que "si lo denuncias, eres un fascista, un racista, xenófobo y toda la lista".