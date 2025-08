El Gobierno ha ocultado el informe del GRECO hasta las vacaciones de Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchezha ocultado cerca de dos meses el informe del GRECO con el que Europa ha suspendido la gestión del PSOE en su lucha contra la corrupción en España, después de que no se hayan cumplido las recomendaciones.

En este sentido, el documento presentado fija que la resolución de los representantes fue adoptada el pasado 6 de junio, en lo que ha sido la quinta evaluación de las medidas del Ejecutivo desde el año 2019. Sin embargo, no ha sido hasta el primer día de agosto cuando se ha publicado.

De la misma manera que con la legalización del PCE ante la llegada del Régimen democrático a España, Sánchez ha esperado a la finalización del año político y a marcharse de vacaciones para publicar un informe desfavorable que golpea a la trasparencia del Ejecutivo con las instituciones.

La institución que ha realizado el análisis, reclamó al Gobierno que el contenido "se publicase lo antes posible para realizar la traducción al castellano y poder comunicarlo a los ciudadanos".

El GRECO denuncia la falta de eficacia en la lucha contra la corrupción

Respecto a la falta de medidas, el informe lamenta que las recomendaciones de los asesores no hayan sido escuchadas y que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) no tenga dependencia ni un presupuesto independiente. Además se ha mencionado la ventajosa situación de los lobbies en España, ya que no se encuentran sometidos a ninguna regulación.

Ante los ojos de Europa, los cuerpos de Seguridad del Estado acusan la falta de recursos y lamentan las "deficiencias persistentes" vistas en las operaciones policiales para luchar contra el crimen organizado.

Con estos puntos a tratar se esperan nuevos informes en los próximos años, sin embargo, las propuestas de mejora no llegarán, al menos, hasta el inicio del nuevo curso político en el mes de septiembre.