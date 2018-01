Los fieles de las rebajas desafían al mal tiempo

La liberalización de los periodos con descuentos, la explosión del comercio electrónico y el «Black Friday» han desinflado en parte el fenómeno que hace tan sólo unos años representaban las rebajas de enero, pero éstas, como ayer volvió a quedar claro en las principales zonas comerciales de la capital, todavía tienen su tirón. Se inauguraron ayer con la ya tradicional imagen de centenares de personas aguardando a que las puertas del Corte Inglés de Preciados se abrieran. «Hoy esperamos lo mejor, venimos con mucha mercancía y rebajas muy agresivas», reconocía Enrique Hidalgo, director de este centro comercial situado a pocos pasos del kilómetro cero. Oscilan entre al 20 y el 70% y en ellas los madrileños volverán a ser los españoles que más dinero gasten, con permiso de los vascos. Cada vecino de la región destinará a estas compras una media de 110 euros. «Quiero un abrigo de marca, que son siempre muy caros. Espero encontrar un buen descuento hoy, que para eso he madrugado», reconocía Rosa. Los fanáticos de las rebajas se mezclaron con quienes aprovecharon para cambiar las equivocaciones de los Reyes Magos, sobre todo por errores en las tallas y el modelo. En otras zonas comerciales de Madrid, como la calle Fuencarral, también se sucedieron durante todo el día las imágenes de interminables colas en las cajas. «A mí me han sorprendido para bien. He visto muchos descuentos y además en artículos que estaban ya en venta en la campaña navideña. Así que he aprovechado», reconocía Esther. Idéntico escenario se vivió en otro de los grandes núcleos del turismo de compras, los centros comerciales y las tiendas de grandes firmas situadas en el entorno de Nuevos Ministerios y Castellana. El Corte Inglés y Zara tienen en este punto de la ciudad sus establecimientos con más metros cuadrados y son conscientes de que una parte importante de su balance de rebajas se juega aquí. «Desde hace dos años, estrenamos las rebajas en La Castellana porque están todas las marcas que nos gustan», reconocía Beatriz acompañada de su familia. Ni siquiera la lluvia fue un impedimento para llenar los comercios. Sí advierten los vendedores en una circunstancia vinculada a la brecha generacional que se da en el uso de las nuevas tecnologías: «Los más fieles a las rebajas son las personas de más edad. Los jóvenes, que se han educado en internet, ya hacen la mayoría de las compras a través de nuestras tiendas online», señalaba ayer la responsable de una de estas grandes firmas. En las tiendas web, los descuentos habían arrancado a las 22 horas del mismo día de Reyes. Aunque siempre hay quien, como Ana, prefiere tocar lo que compra: «Es verdad que por internet te ahorras los codazos y el frío, pero muchas marcas sacan aquí a la venta cosas que no cuelgan en la web».