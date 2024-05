El alcalde de León, sobre el KO de un boxeador a un maltratador en un cine: "No debemos parar la violencia hacia la mujer a puñetazos"

"Lo ocurrido demuestra que, día a día, siguen existiendo muchas acciones de violencia contra mujeres y niños y eso tenemos que pararlo entre todos, pero no debemos pararlo a golpes y a puñetazos”.

Son palabras del alcalde de León, José Antonio Diez, sobre el incidente protagonizado por el boxeador profesional leonés Antonio Barrul en unos cines de la capital leonesa, donde dejó KO a un hombre que se encaró con él púgil cuando este fue a recriminarle que estuviera gritando e insultando a voces a su pareja cuando se estaba proyectando la película.

Barrul propinó varios puñetazos y un rodillazo a este hombre en un suceso que se ha hecho viral y mediático y en el que también resultó lesionada una niña que se encontraba cerca de donde se produjo el incidente entre la pareja.

El primero de los leoneses apunta que se trata de una situación un tanto paradójica, ya que, por un lado, el boxeador actúa bien en defensa de una mujer que está siendo violentada, pero, por otro, actúa de una forma violenta contra otra persona de la que además se ha arrepentido.

Si bien, considera Díez que quien debe hablar sobre la cuestión son los implicados. "No defiendo ningún tipo de violencia, ni al agresor ni al agredido, pero los hechos constatan lo que ocurre día a día contra mujeres y niños aunque algunos quieran negarlo”,

Por ello, el alcalde de León apuesta por seguir trabajando todos juntos hasta erradicar de una vez con estas situaciones.

Los hechos sucedieron el pasado jueves cuando Antonio Barrul, boxeador de 25 años de León, seis veces campeón de España de boxeo en peso pluma media y elegido mejor debutante de 2023 por el portal especializado Espabox, se encontraba viendo la película infantil Garfield en un cine de la capital leonesa cuando otro espectador, ubicado varias filas más abajo, empezó a increpar a la mujer con la que había ido a ver el filme e incluso se acercó a ella hasta agredirla e incluso también pegar a otra niña que estaba al lado.

Barrul intentó frenar al maltratador pero éste, lejos de frenar en su actitud, empezó a insultar al púgil leonés con menciones hacia sus familiares fallecidos al tiempo que le retaba. Al final, el boxeador no aguantó más y se fue a por él propinándole varios golpes a su adversario hasta dejarle KO.

Posteriormente, se volvió a su asiento y pidió disculpas a todos los espectadores que han tenido que presenciar esta escena. "Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo. Era un maltratador y había que frenarlo", ha llegado a decir en una entrevista en Mediaset.