Alerta alimentaria: Piden no consumir aceitunas y piparras de una marca española vendidas en numerosas Comunidades

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una aleta sobre diferentes encurtidos de una marca española. En concreto, según el departamento dependiente del Ministerio de Consumo, se han detectado ingredientes no aptos para el consumo en un coctel de aceitunas, aceitunas partidas Jaén y piparras dulces en aceita de oliva de la marca Corbí.

La alarma ha sido lanzada por las autoridades sanitarias de Comunidad Valenciana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Los encurtido con ingredientes no aptos para el consumo han sido distribuidos en numerosas Comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla - La Mancha, aunque no se descarta que hayan podido llegar a los supermercados de otras zonas.

La Aesan ya ha pedido que se retiren de los puntos de venta todos los productos afectados por la alerta. Además, recomienda a las personas que los tengan en sus domicilios, que no los consuman.

Los datos de los productos implicados son:

Nombre del producto: COCTEL DE ACEITUNAS

Nombre de marca: CORBÍ

Formatos de los envases: 9 kg, 4,5 kg, 2,25 kg, 2,4 kg, 600 g, 500 g, 400 g y 250 g

Número de lote y fecha de caducidad: todos los lotes y todas las fechas de consumo preferente

Peso de unidad: todos los formatos

Temperatura: ambiente

Coctel de aceitunas La Razón La Razón

Nombre del producto: ACEITUNAS PARTIDAS JAEN

Nombre de marca: CORBÍ

Formatos de los envases: 9 kg

Número de lote y fecha de caducidad: todos los lotes y todas las fechas de consumo preferente

Peso de unidad: todos los formatos

Temperatura: ambiente

Aceitunas partidas La Razón La Razón

Nombre del producto: PIPARRAS DULCES EN ACEITE DE OLIVA

Nombre de marca: CORBÍ

Formatos de los envases: 1,6 Kg y 220 g

Número de lote y fecha de caducidad: todos los lotes y todas las fechas de consumo preferente

Peso de unidad: todos los formatos

Temperatura: ambiente

Piparra La Razón La Razón

La Aesan no ha especificado qué ingrediente no aptos para el consumo han sido hallados en los productos de esta empresa española con más de 75 años elaborando aliños y encurtidos.