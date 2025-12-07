Ana Mestre reivindica una legislatura “de esplendor institucional” en Andalucía

Ana Mestre, vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, no rehúye el balance. Al contrario, lo reclama. «Estamos en un momento muy bonito en el Parlamento, el más productivo que hemos vivido», afirma. Habla de una Cámara «viva, activa y útil» y de una legislatura «muy próspera, de esplendor institucional» que, según recuerda, ha aprobado ya 25 leyes, «más las que están en tramitación, todas enfocadas a resolver problemas reales de los andaluces».

Mestre insiste en que la clave de esta etapa parlamentaria es «la responsabilidad política», un concepto que repite varias veces. «Cuando la política se ejerce con seriedad y gestionando, se nota. Y Andalucía se está notando». Su argumento se apoya en cifras de empleo, crecimiento económico y atracción de inversión. «Somos una tierra que compite ya con Madrid y Cataluña, y eso hace apenas seis o siete años era impensable».

La política jerezana defiende que la actividad legislativa «tiene sentido cuando se legisla para lo que la gente necesita, no para lo que agita políticamente». Por eso se detiene en la Ley de Vivienda, aprobada esta semana solo con el voto del PP. «Es una ley muy importante y ha salido adelante únicamente con el apoyo del PP porque la oposición está más condicionada por la situación nacional del PSOE que por los intereses de Andalucía».

Explica que la norma «libera suelo, permite construir vivienda asequible y facilita el acceso a nuevos vecinos a precios razonables». Y subraya un matiz que considera definitorio: «Se ha hecho en tiempo récord y con participación; si algo está caracterizando a este Parlamento es que todas las leyes se elaboran escuchando a los sectores implicados».

Sobre las viviendas turísticas, señala una cuestión que considera estratégica: «La Junta no ha querido imponer un criterio homogéneo porque Andalucía es diversa. Cada ciudad vive su realidad: unas saturadas, otras con margen, otras en expansión. Los ayuntamientos tenían que tener capacidad real, no cosmética, y así ha sido».

«La oposición está instalada en el ruido, no en la construcción», señala. Mestre, con tono firme, contrasta el ritmo legislativo andaluz con el panorama nacional. «Mientras en España sufrimos bloqueo político y una actividad parlamentaria prácticamente inexistente, en Andalucía legislamos, aprobamos leyes y damos respuesta a sectores concretos». Lamenta que «la estrategia de la oposición sea desgastar constantemente» y reivindica el clima interno del Parlamento. «Aquí se debate, se discrepa, pero se avanza. La crispación no se ha instalado». Recuerda que la Cámara ha impulsado leyes «transversales y nada ideológicas», entre las que destacan la Atención Temprana, Ley del Flamenco, Ley de Policías Locales, Ley de Producción Ecológica, incentivos fiscales al ejercicio físico o beneficios vinculados al cuidado de animales de compañía «Lo fácil sería detenerse en la bronca. Lo difícil es trabajar, y Andalucía ha decidido trabajar», sentencia.

Sobre los Presupuestos de 2026, considera que «será un hito decisivo en esta legislatura». Ana Mestre mira ya al documento económico que cerrará el ciclo de la legislatura. «El próximo presupuesto será decisivo. En él vamos a volcar las aspiraciones pendientes y proyectos que deben cuajar ya. Será un presupuesto muy importante». Sostiene que en los últimos años se ha podido consolidar un modelo fiscal «más sensible al esfuerzo de las familias» y relaciona directamente la bajada de impuestos con el dinamismo económico: «No es ideología. Es que cuando no asfixias a la gente, emprende, consume, invierte y genera empleo». Al preguntarle por la sanidad –la principal bandera crítica del PSOE– responde con dureza, pero con datos: «Hemos aumentado los recursos cada año. Se ha contratado más personal y se ha mejorado la estructura de servicios. La sanidad pública salva vidas».

En el plano institucional, presume de transformación. «Hemos modernizado el Parlamento sin perder su configuración histórica». Entre los avances destaca el proyecto «papel cero», la digitalización completa de documentación, la visita virtual del edificio y la próxima restauración arquitectónica del inmueble. «Es la casa de todos los andaluces y, si queremos que sea cercana, tiene que abrirse aún más. Estamos haciéndolo».

Ana Mestre sintetiza su balance en una idea de significado político e incluso emocional: Andalucía –dice– ha dejado atrás un ciclo de resignación institucional. «Durante años se asumió que Andalucía debía ir a la cola. Hoy compite, lidera exportaciones, crece en población emprendedora y es referente en modernización. Y si eso ocurre es porque hay estabilidad, trabajo y seriedad».