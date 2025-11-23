Investigan un delito de estafa en inversiones de criptomonedas en Chiclana

La Guardia Civil de Cádiz ha abierto una investigación acerca de un delito de estafa, que asciende a 25.000 euros, mediante inversiones de criptomonedas en la localidad de Chiclana

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la víctima fue engañada a partir de un anuncio en una plataforma de redes sociales donde un personaje famoso publicitaba inversiones seguras, con pequeñas cantidades iniciales que "te generan confianza al no suponer un alto riesgo y con un alto beneficio económico a corto plazo".

Posteriormente, una vez hecho el primer ingreso en una app de inversiones los ciberdelincuentes comenzaron a ponerse en contacto con la víctima para darle instrucciones, donde debía continuar descargándose otras app de inversiones de criptomonedas, más ingresos de entre cien a 6.000 euros y pedirle datos personales bancarios para poder recuperar lo supuestos beneficios.

Para la Benemérita, éste modus operandi es uno de los más comunes en este tipo de estafas donde los delincuentes aprovechan la imagen de algún personaje famoso que asegura haber hecho este tipo de transacciones y sea más creíble.

En este sentido, ha explicado que una vez han captado tu atención te muestran un aumento ficticio significativo de tus ganancias, de esta manera consiguen mantenerte interesado y, a partir de ahí, se ganan tu confianza para que les facilites todos los datos e ingresos que te soliciten para llegar a cobrar los beneficios.