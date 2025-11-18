Alicante estrena sala de conciertos en el puerto con León Benavente y Siloé

Alicante cuenta con una nueva sala de conciertos con aforo de 2.000 personas, ubicada en el muelle de Levante del puerto; se trata de un nuevo espacio para música en directo que ocupa parte de un local de referencia en la ciudad, Marmarela. Se trata de una iniciativa que corre a cargo de Producciones Baltimore -empresa que organiza el Low Festival y el Srping Festival- y que cubre un hueco en la ciudad, al ofrecer música en una sala de tamaño medio. En el casco urbano existe la sala Stereo, pero su aforo es de 300 personas.

Al presentar ayer la sala, José Manuel Piñeiro, director de la productora, indicó que «cubre un hueco que en la ciudad no existe actualmente, al ofrecer conciertos más íntimos que los de los grandes festivales como el Spring Festival». De hecho, el espacio permite, mediante paredes desmontables, cambiar el aforo de 1.000 al máximo de 2.000. Bajo el nombre de Baltimore Live, el espacio se estrenará el próximo sábado 22 con el concierto de León Benavente; le seguirá de Siloé, sábado 29 de noviembre, ya con todas las entradas agotadas; Sexy Zebras, viernes 12 de diciembre y Malmö 040, viernes 19 de diciembre.

Durante los primeros meses de 2026, el ciclo continuará con nombres destacados como Rufus T. Firefly, Ojete Calor, Barry B, Elyella, Quique González, Miss Caffeina y El Kanka, entre otros.

Al lado del centro

La nueva sala tiene la gran ventaja de estar ubicada al lado del casco urbano de Alicante por lo que se puede ir caminando; hay que destacar que el mar hace de barrera para el sonido y el ruido entre el espacio para conciertos y los edificios de la Explanada, cercanos al muelle. El local de conciertos se suma a otro, de mayores dimensiones -8.000 metros cuadrados- ubicado también en el muelle de Levante y denominado Muelle Live. Es un gran escenario, a cuyas espaldas está el Castillo de Santa Bárbara.

Muelle Live está por tanto en la zona del puerto que se destina a uso ciudadano y que ahora se destina a la organización de actuaciones musicales, eventos gastronómicos y otras actividades de carácter cultural.

El espacio se ha diseñado con tres zonas diferenciadas; una de ellas hará de auditorio, con asientos o sin ellos, en función del evento que se realice; otro espacio central se ha pensado para actividades culturales, y otro, como zona gastronómica.

Para el nuevo espacio ya hay más de 40 conciertos programados, entre ellos Water Boys el próximo 6 de diciembre.

Con estos dos espacios, Alicante sigue posicionándose en el mapa nacional como ciudad de festivales y conciertos de música, siendo el Spring Festival, el evento musical más multitudinario de Alicante; reunió en dos días a 50.000 personas en esta edición.