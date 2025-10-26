Así ha sido el tremendo enfado de Vinicius con Xabi Alonso al ser cambiado en el Real Madrid - Barcelona

El Clásico ha vuelto a dejar una de esas imágenes que resumen el carácter volcánico de Vinicius Júnior, un futbolista que vive cada jugada, cada decisión y cada cambio con una intensidad que desborda. En el minuto 74 del Real Madrid–Barcelona, con el marcador favorable al conjunto blanco por 2-1, Xabi Alonso decidió sustituir al brasileño por Rodrygo. El Bernabéu, que había coreado su nombre durante buena parte del encuentro, observó con cierta sorpresa la reacción del delantero: visiblemente molesto, gesticulando de manera insistente, y marchándose directamente al vestuario sin detenerse en el banquillo. Una escena tan llamativa como reveladora del momento emocional que atraviesa el jugador.

Hasta ese instante, Vinicius había sido uno de los protagonistas indiscutibles del partido. La primera mitad del Clásico se jugó prácticamente al ritmo de su energía: vertical, agresiva, insistente. Fue él quien provocó la jugada más polémica del encuentro, cuando cayó dentro del área tras un contacto con Lamine Yamal. El árbitro señaló penalti inicialmente, pero el VAR intervino para anularlo

La decisión dividió opiniones, pero Vinicius no perdió su impul

so. Lejos de hundirse, siguió atacando, buscando el uno contra uno frente a Koundé, y fue decisivo en el segundo gol del Madrid: una internada suya por la izquierda, tras desbordar a su marcador, terminó con un pase alto que acabó con Bellingham cabeceando el balón al fondo de la red. La grada se rindió a su esfuerzo, y su lenguaje corporal reflejaba esa mezcla de orgullo y concentración que suele acompañarle en los partidos grandes.

Sin embargo, con el paso de los minutos y el desgaste acumulado, el Real Madrid perdió parte de su empuje ofensivo. El equipo se replegó, priorizó la contención y cedió terreno al Barcelona, que buscaba el empate a través de la posesión y las diagonales de Lamine Yamal. Fue entonces cuando Xabi Alonso decidió introducir a Rodrygo, buscando frescura y una mejor transición al contragolpe. El cambio, tácticamente comprensible, fue recibido con incomodidad por Vinicius, que no pareció entender la decisión en ese momento.

El brasileño estaba en la banda contraria cuando vio la tablilla del cuarto árbitro con su número. Desde allí comenzó a gesticular con evidentes signos de enfado. Se señaló a sí mismo, movió los brazos con brusquedad y caminó lentamente hacia la banda, sin ocultar su descontento. Al llegar, saludó a Rodrygo, que entraba en su lugar, pero evitó mirar a Xabi Alonso, con quien no cruzó palabra. En lugar de sentarse en el banquillo, se dirigió directamente al túnel de vestuarios.

El gesto no pasó inadvertido ni para la afición ni para las cámaras de televisión. En la grada, algunos aplaudieron su entrega durante el encuentro, mientras otros lamentaron la actitud del jugador en un momento de tensión competitiva. La imagen del brasileño marchándose contrasta con la calma que Xabi Alonso trató de transmitir desde la zona técnica. El entrenador, consciente de la sensibilidad del futbolista, no reaccionó de manera visible: permaneció con las manos en los bolsillos, observando el desarrollo del partido, mientras sus asistentes daban instrucciones a Rodrygo para ajustar la presión.