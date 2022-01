Tomic tenia razón cuando montó un escándalo en pleno partido: positivo por coronavirus

Bernard Tomic cayó en la primera ronda de la fase previa del Open de Australia ante el ruso Roman Safiullin por 6-1 y 6-4. La derrota pasó a un segundo plano cuando comenzó a gritar, a mitad del partido, que tenía coronavirus.

Tomic, al que se le vio fatigado, no quisos er atendido por el médico del torneo y se dirigió gritando como loco a la juez de silla. “Estoy convencido de que tengo COVID, te digo que en los dos próximos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú”.

Tomic puso en cuestión el sistema de pruebas antes de los partidos: “No me puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitación. No hay pruebas oficiales de PCR. Acabaremos todos contagiados”, apuntó Tomic.

Y tenía razón. Las afirmaciones de Bernard Tomic de que estaba luchando con COVID-19 durante su salida de la primera ronda de las eliminatorias del Abierto de Australia han quedado confirmadas después de que el jugador de 29 años diera positivo este jueves, según informa The Sidney Morning Herald. La revelación podría obligar a los organizadores del torneo a evaluar a todos los jugadores y al personal de apoyo que estuvo en contacto con Tomic durante su estadía en Melbourne Park, incluido su oponente, el ruso Roman Safiullin.

Decepcionado con la organización

Tomic está aislando tras recibir el resultado positivo en la prueba 48 horas después de enfrentarse a Safiullin. “Todavía me siento bastante enfermo”, dijo Tomic al Herald después de recibir el resultado positivo. “Me siento peor mentalmente que físicamente porque realmente estaba motivado para regresar y mostrarle al público australiano que puedo ser el tenista que esperan que sea. Estoy decepcionado de que este virus me haya impedido hacer eso. Sé que puede no parecerlo, pero este es el comienzo de mi regreso. Debido a la enfermedad, simplemente no podía jugar a pleno rendimiento. Por mucho que lo intenté, no tenía la energía para luchar. Voy a hacer todo lo necesario para volver a la cima. Realmente aprecio el apoyo de todos”.

Tomic es el segundo tenista australiano en dar positivo luego de la retirada de Nick Kyrgios del torneo en Sydney a principios de semana.