El bitcóin pulveriza un nuevo máximo histórico al superar los 124.000 dólares

A pocos minutos de que empiece la sesión bursátil en Europa, sin embargo, el bitcóin se desinfla y pierde el 1,2%, con lo que vuelve a cotizarse en la cota de 121.000 dólares

Representación gráfica del bitcóin Europa Press
El bitcóin ha alcanzado un nuevo máximo histórico en la madrugada de este jueves al superar los 124.000 dólares, en un contexto de euforia para los mercados bursátiles, tras conocerse un dato de IPC estadounidense mejor de lo previsto y que abre las puertas a nuevas rebajas en los tipos de interés.

Según datos de Bloomberg, a las 2:30 horas (00:30 GMT), la criptomoneda más extendida del mercado se ha situado en 124.515 dólares, y ha pulverizado al anterior máximo histórico vigente, en 123.205 dólares.

A pocos minutos de que empiece la sesión bursátil en Europa, sin embargo, el bitcóin se desinfla y pierde el 1,2%, con lo que vuelve a cotizarse en la cota de 121.000 dólares (121.939).

Según ha explicado Renta 4 Banco, "la expectativa de recortes por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), continúa empujando a los mercados y el S&P 500 y el Nasdaq batieron nuevos máximos históricos en la víspera, igual que ha hecho el bitcóin".

