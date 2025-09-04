España se reafirma como motor económico en Europa: mercado laboral robusto e inflación controlada según el PMI

España ocupa un papel cada vez más relevante en el panorama macroeconómico de la zona euro gracias a su capacidad de recuperación y al peso creciente de su economía dentro del conjunto europeo. A pesar de los desafíos estructurales que aún enfrenta como el desempleo o la deuda pública, el país ha mostrado un dinamismo notable en sectores clave como el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera. Esta evolución ha permitido consolidar su posición como una de las principales economías del bloque y como un actor influyente en las decisiones que marcan el rumbo económico de la región. Su estabilidad financiera y su capacidad de adaptación a los cambios del entorno internacional refuerzan su papel como motor de crecimiento en un contexto de incertidumbre global.

Asimismo, la comparación con el resto de naciones de la zona euro es lo que verdaderamente muestra el impacto español sobre los indicadores macro, que reflejan fortaleza notable en un contexto de estancamiento general. El índice de gestores de compras, frecuentemente denominado como PMI, ha mostrado unas estadísticas favorables para nuestro país en el mes de agosto. Esta tendencia, con sus subidas y bajadas mínimas, conforma un carácter frecuente y estable por el momento. En este contexto, los datos publicados este miércoles por S&P Global y Hamburg Commercial Bank esclarecen al detalle las claves del mes pasado en términos de macro.

Las expectativas económicas para el tercer trimestre se mantienen en terreno positivo, respaldadas por los últimos datos de los índices PMI de agosto, que apuntan a un periodo sólido de actividad sostenida. Aunque se perciben algunos indicios de moderación en el sector servicios, la confianza empresarial continúa siendo elevada y se sitúa en niveles claramente expansivos. El sector servicios registra 53,2 puntos, mientras que el manufacturero alcanza los 54,3, su cifra más alta en lo que va de año. Estos datos reflejan un entorno económico estable y con capacidad de crecimiento, pese a las incertidumbres externas que aún rodean al mercado europeo.

Mercado laboral robusto y fuentes de impulso económico

El mercado laboral en España mantiene signos claros de fortaleza con un índice compuesto de actividad que se sitúa en 51 puntos, superando el umbral de estancamiento y confirmando una tendencia de crecimiento sostenido. La tasa de desempleo continúa su descenso y se sitúa en el 10,3%, mejorando respecto al cierre de 2024, cuando alcanzó el 10,6%. Por tercer año consecutivo, las expectativas de empleo se mantienen en terreno positivo, mientras que la demanda de personal sigue siendo elevada, reflejando un entorno empresarial dinámico que no solo genera nuevas oportunidades sino que también contribuye a la consolidación de la recuperación económica tras años de incertidumbre.

Este impulso económico está impulsado principalmente por una demanda interna robusta y una inversión creciente que se consolidan como los motores fundamentales del crecimiento. El consumo privado cobra protagonismo en un escenario que se beneficia del respaldo de los fondos europeos y de una política monetaria más flexible, marcada por la reducción de los tipos de interés. Además, laelevada inmigración continúa siendo un factor clave para el aumento de la fuerza laboral, lo que a su vez fortalece el consumo doméstico y añade dinamismo al mercado interno. Estos elementos combinados aportan estabilidad y un ritmo de expansión moderado pero constante, apuntalando la posición de España dentro del contexto económico europeo.

Índice de inflación controlado en agosto

Por otro lado, pese a que los costes de insumos y mano de obra han registrado un aumento moderado en los últimos meses, las empresas han logrado trasladar ese encarecimiento a los precios finales sin generar presiones inflacionistas inmediatas, como surgió en otros años anteriores. La inflación general en agosto se situó en el 2,7%, una cifra que, si bien sigue por encima del objetivo marcado por las autoridades monetarias, se mantiene bajo control. La estabilidad de los precios energéticos y un tipo de cambio favorable han contribuido a frenar el avance de los precios, lo que permite a las empresas preservar márgenes sin alterar significativamente el poder adquisitivo de los consumidores ni desestabilizar el entorno económico.