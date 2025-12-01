Europa encara el invierno con las reservas de gas a menos del 76%

Las reservas de gas natural en la Unión Europea se encuentran muy por debajo de los umbrales marcados. A comienzos de diciembre, a las puertas del invierno, se sitúan en el 75,75%, casi quince puntos porcentuales por debajo del objetivo de llenado de los almacenes, establecido en el 90%, según los últimos datos disponibles de la asociación sectorial Gas Infrastructure Europe (GIE) correspondientes al 29 de noviembre.

Esta cifra se encuentra, además, por debajo del 85,08% de reservas de gas registradas un año antes, en una fecha en la que el consumo de gas suele ser mayor por el uso de calefacciones.

La normativa europea, establecida como respuesta a la instrumentalización del gas como herramienta de presión tras la invasión rusa de parte del territorio ucraniano, obliga a los países miembros a alcanzar la cifra del 90% de almacenamiento en cualquier momento del otoño de cada año y hasta la llegada del invierno, o más en concreto, entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre.

Sin embargo, en la horquilla de los últimos dos meses,solo ocho países de la UE rebasaron el umbral propuesto (Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia), y la mitad de ellos lo cumplen hoy.

En el caso de España, las reservas de gas natural no alcanzaron el objetivo fijado en ningún día del otoño, y en la última actualización se situaron en el 83,61%, mientras que hace un año esta cifra alcanzaba el 93,58%, cuando sí se cumplió la meta definida.

La asociación GIE agrupa datos de las reservas de gas natural de 18 estados miembros, sin tener en cuenta el GNL (gas natural licuado).

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 puso de relieve la dependencia de la UE del gas y petróleo ruso, lo que empujó a los Veintisiete a buscar la autosuficiencia energética y fijar el objetivo de llenado de las instalaciones de almacenamiento en un 90% para proteger a los ciudadanos de los elevados precios en un contexto de incertidumbre geopolítica.

En julio de este año, el Parlamento Europeo flexibilizó los objetivos de situar las reservas de gas en el 90%, permitiendo que los países miembros puedan alcanzar esta cifra en cualquier momento entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre cada año, en lugar de en un día concreto, fechado antes en el 1 de noviembre como límite, aunque esta mayor laxitud no se ha traducido en mejores resultados a lo largo de 2025, a la vista de que menos de la mitad de los socios comunitarios alcanzaron ese objetivo del 90%.

Además, el pasado 20 de octubre, los países de la UE respaldaron, con la oposición de Eslovaquia y de Hungría, la propuesta de la Comisión Europea para adelantar a 2028 la desconexión total de la Unión Europea de las importaciones de hidrocarburos rusos. Esta normativa aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que pide adelantar un año antes la desconexión con Rusia.