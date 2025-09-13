La fiebre de los Labubus ya cotiza como una criptomoneda: por qué el popular muñeco pierde ahora valor

Los Labubu son pequeños muñecos de vinilo creados por el diseñador hongkonés Kasing Lung y comercializados por la empresa Pop Mart. Su estética peculiar (con orejas puntiagudas y una sonrisa inconfundible) los convirtió en un éxito inmediato en Asia. La combinación de ediciones limitadas, la promoción de influencers y su fuerte presencia en redes sociales dispararon su popularidad, hasta convertirlos en objetos de culto también en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, tras ese éxito inicial, el fenómeno global de los colgantes y figuras Labubu atraviesa ahora una etapa de cambio en el mercado de reventa. Las principales plataformas ya reflejan una caída de precios cercana al 24 % respecto a sus máximos, una señal de que la dinámica de consumo empieza a modificarse. Al mismo tiempo, la empresa que comercializa estos productos ha registrado una caída del 11 % en el valor de sus acciones, lo que confirma una corrección del mercado en un momento en el que la demanda secundaria pierde el impulso inicial.

En la plataforma china Qiandao, un set de Labubu se revende hoy por 1.594 yuanes (aproximadamente 190 euros). En su mejor momento, el mismo set solía alcanzar los 1.106 yuanes (unos 130 euros). Otros modelos populares, como el Labubu 3.0, han sufrido una caída aún más brusca: de superar los 4.000 yuanes (unos 480 euros) han pasado a venderse por apenas 752 yuanes (unos 90 euros), una cifra muy cercana a su precio oficial.

La percepción de los consumidores también refleja este cambio. En Aliexpress, la mitad de los usuarios anticipa nuevas caídas en los precios de las versiones pequeñas, mientras que un 38 % cree que los modelos más grandes también se abaratarán. Una situación muy distinta a la del furor inicial, cuando los lanzamientos se agotaban en cuestión de minutos en mercados como China, Estados Unidos, Japón o Corea del Sur.

A pesar de esta caída en la reventa, Pop Mart, la empresa que comercializa los Labubu, sigue conservando una posición fuerte en el mercado: sus acciones han subido un 200 % en lo que va de año, y su valor de mercado se mantiene muy alto, lo que indica que la marca sigue siendo rentable y con gran capacidad de influencia.