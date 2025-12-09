Interior descarta "por el momento" publicar las nacionalidades de los delincuentes

El Ministerio del Interior no tiene entre sus planes, «por el momento», dar a conocer la nacionalidad de los detenidos. Fuentes de toda solvencia señalan que por ahora ni siquiera contemplan la posibilidad de hacerlo, ya que consideran que traería más inconvenientes que beneficios.

En las últimas semanas, tanto la Ertzaintza como los Mossos d’Esquadra dieron un paso hacia delante y decidieron publicar en las informaciones oficiales el origen de los detenidos. Un dato más aportado a los informes de criminalidad que ambos cuerpos policiales realizan periódicamente.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska va a seguir muy de cerca las consecuencias de esta decisión. Quieren saber cómo evolucionan las sociedades en el País Vasco y Cataluña ante esta nueva información. «Ellos creen que va a servir para desestigmatizar, nosotros no lo tenemos tan claro», señalan las fuentes consultadas.

En los equipos de Seguridad tanto del Gobierno vasco como en la Generalitat de Cataluña creen que publicando las nacionalidades de los detenidos se ayudará a que no se señale a estos grupos ni se les estigmatice. Ambas comunidades creen que se demostrará que la nacionalidad no es un determinante decisivo a la hora de delinquir y que no hay datos dispares entre extranjeros y nacionales. Aunque los datos siempre se pueden retorcer en una dirección o en otra.

En realidad, detrás de la decisión hay una disputa política en ambos territorios. En el caso del País Vasco, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, señaló, cuando se publicó por primera vez la nacionalidad de un detenido, que se haría de ahora en adelante para «realizar un favor» a las 150.000 personas de origen inmigrante y evitar la «estigmatización». «Es mejor decir las cosas como son, sin estigmatizar, que pelearnos con la extrema derecha. Estos datos también afinan el estado de la delincuencia en Euskadi», señaló en una entrevista. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no perdió ocasión para señalar que este «no es un modelo que mejore a la Ertzaintza».

Algo similar está ocurriendo en Cataluña. El crecimiento de Aliança Catalana y su discurso xenófobo empujan al Gobierno regional a dar pasos en esta misma dirección. El primer informe que contenga un balance por nacionalidades se entregará a principios del próximo año, en el que se hace un resumen de la criminalidad en 2025. Hasta ahora, los Mossos daban estos datos a través del portal de Transparencia o de las preguntas que los grupos parlamentarios hiciesen en el Parlament o en los distintos ayuntamientos. Es decir, la medida, lejos de ser una novedad, lo que aporta es entregar las nacionalidades sin mayor necesidad burocrática.

«Veremos que muchos hurtos o robos son protagonizados por personas de origen extranjero, pero a nivel sexual o sobre corrupción son mayoritariamente españoles. Se tiene que ver el porqué. Tiene que ver con la condición social de la persona», explicó a mitad de noviembre en rueda de prensa el director de la Policía, Josep Lluís Trapero. Para la consejera del ramo, Núria Parlon, la información ayudará «a combatir ciertos bulos» sobre inmigración e inseguridad que tildó de «rumores falsos».

Primeros datos

Los primeros datos del Gobierno vasco muestran que los delitos se reparten entre ambas poblaciones: los extranjeros copan el 64,2% de las detenciones, pero los españoles son mayoritarios en las investigaciones policiales en un 57% de los casos.

Entre enero y septiembre, los españoles arrestados por la Ertzaintza fueron 1.871 personas (268 mujeres y 1.603 hombres), mientras que las investigaciones afectaron a 13.423 (3.759 en el caso de ellas y 9.664 en el de ellos). En el caso de los extranjeros, se arrestó a 3.358 personas (334 mujeres, 3.024 hombres) y se investigó a 10.090 individuos (1.868 mujeres y 8.222 hombres). Los datos, más que reflejar un masivo número de extranjeros superior al de españoles, constatan una realidad que las distintas policías saben desde hace mucho tiempo: la criminalidad es superior en hombres que en mujeres.

En el caso de los Mossos d’Esquadra, los datos de 2025 no son públicos todavía. El diario «Abc» publicó hace unas semanas las estadísticas de los dos últimos años. En 2024, la policía catalana detuvo a 46.996 personas. El 34,5% fueron españoles, siendo la principal nacionalidad. Entre los habitantes con origen de fuera, los marroquíes copan el primer puesto con 9.495 detenciones (20,2% del total), aunque los argelinos tienen la mayor tasa por cada mil habitantes: 349,27 (3.805, 8,1%). Les siguen los rumanos (1.969, el 4,2%), los colombianos (1.735, el 3,7%), los peruanos (1.386, el 2,9%) y los dominicanos (882, el 1,9% de todas las detenciones).

El informe de los Mossos, facilitado a principios de mes al PP, muestra que en 2024 se realizaron 285 arrestos de reincidentes por delitos penales, un dato mayor al del año anterior, cuando se produjeron 262. Los números no están desglosados por nacionalidades ni por origen de los mismos.