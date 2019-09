Un estudio en jóvenes alerta de la importancia del consumo adecuado de agua

La prestigiosa revista Nutrients ha publicado recientemente el estudio ‘ Influence of Water Intake and Balance on Body Composition in Healthy Young Adults from Spain ’ realizado por las doctorandas Ana Isabel Laja García y Carmen Morais y los profesores Mª de Lourdes Samaniego Vaesken, Ana Mª Puga, Teresa Partearroyo y Gregorio Varela Moreiras del Área de Nutrición y Bromatología del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad CEU San Pablo.

El problema del sobrepeso y la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, con numerosos determinantes conocidos, y otros emergentes. Concretamente en España, la prevalencia del sobrepeso y obesidad se ha estimado en un 39,3 y 21,6%, respectivamente. Por ello, en los últimos años ha aumentado de forma significativa el estudio de todas las posibles estrategias que permitan prevenir o combatir estas patologías. Dentro de estas destaca un adecuado consumo de agua (entre 2 y 2,5 litros/día) y el mantenimiento de un adecuado estado de hidratación tal y como demuestra este artículo científico.

El estudio se llevó a cabo en adultos sanos con edades comprendidas entre los 18 y los 39 años utilizando un cuestionario previamente validado por el grupo de investigación, que permite conocer el consumo y la eliminación de agua, así como el estado de hidratación de forma rápida y sencilla sin necesidad de utilizar técnicas invasivas. Los resultados del estudio mostraron que las personas que ingieren mayores cantidades de agua presentan una composición corporal más saludable, ya que se relaciona con un menor porcentaje de grasa corporal total, peso y circunferencia de cintura.

Sin lugar a duda, los resultados obtenidos son de gran relevancia en el ámbito nutricional, para el diseño de políticas adecuadas de prevención y promoción del sobrepeso y la obesidad.