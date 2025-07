Las Mellis explotan contra la madre y hermana de Michu: "Parece que estuvieras esperando el fallecimiento de tu hermana para saltar a los medios"

La guerra entre la familia de Michu y la de José Fernando no ha más que empezar. Lejos de llegar a un entendimiento por el bien de María del Rocío, la hija de la pareja, ambos clanes se encuentran enfrentados 10 días después de la muerte de la andaluza a los 33 años. Desde que la familia de Ortega Cano regresó a Madrid tras el entierro, Tamara, hermana de la joven, ha declarado la guerra a Gloria Camila y se ha convertido en su nueva enemiga de los medios de comunicación.

Este fin de semana, mientras la hermana de José Fernando viajaba hasta Cádiz para disfrutar de unos días con su sobrina María del Rocío, acompañada por Rocío Flores y su hermano José María, fruto del matrimonio del torero con Ana María Aldón, Tamara se sentaba ayer en "¡De Viernes!".

Las Mellis explotan contra la familia de Michu

Después de días de acusaciones, Las Mellis no han dudado en cargar públicamente contra la madre y hermana de Michu en Instagram, posicionándose al lado de Gloria Camila en esta guerra mediática.

Story de Las Mellis contra Tamara e Inma, madre de Michu Instagram

"Me parece muy fuerte que estas dos señoras estén aprovechando pero bien el fallecimiento de su propia hija y hermana, parece que estaban esperando que pasara cualquier cosa para sentarse en los platós y arremeter en contra de la familia de su sobrina y nieta, es acojonante", comienzan diciendo en un story. "Están demostrando que no han querido ni a Michu ni a su hija. Solo han pasado diez días y su querida hermana lleva varias declaraciones, directos y cuatro platós con el de esta noche, y la madre ha estado esperando para cerrar "¡De Viernes!", que solo será el principio. Pero ellas no piensan en la niña, si pensaran en la pequeña de verdad, esto no pasa ni de coña", han finalizado en el primer story.

El mensaje de las Mellis a Gloria Camila

Acto seguido, han publicado un nuevo story para Gloria Camila, mostrándoles públicamente su apoyo. "Glo, hace muchos años que te conocemos, te queremos y te tenemos mucho cariño, y sabes de sobra que nos tienes aquí, pero no entres más en responder a insultos, injurias y calumnias, eso no te hace ni a ti, ni a tu hermano, nia la pequeña", comienzan diciendo. "¿Que estás trabajando en un programa? De acuerdo, pero tienen que respetar el que no desees darle más bombo a estas señoras, especialmente por la niña, que es la que sufre todas las consecuencias, y si una no quiere, dos no se pelean", señalan. "Lo que tengas que hacer, hazlo en los Juzgados. Esto no es un consejo, no nos gustan los consejos ni somos quien para darlos. Esto es extenderte la mano como se le extiende a los amigos y a las personas que quieres".

El mensaje de Las Mellis a Gloria Camila Instagram

"Ahora bien, tú eres la que tienes la sartén por el mango. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, te van a seguir criticando igual, así que haz lo que mejor creas conveniente, sobre todo por la peque (...) Eres real y auténtica, por eso te queremos", finalizan Las Mellis.

Contra Tamara

Durante la entrevista, las hermanas artistas siguieron cargando en redes contra Tamara, a la que tacharon de "ruin" y "sinvergüenza".

Story de Las Mellis contra Tamara, hermana de Michu Instagram

"Parece que estuvieras esperando el fallecimiento de su hermana para saltar a los medios...Te está saliendo bastante rentable, no todo vale por dinero", sentencian sobre la hermana de Michu.