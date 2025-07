Gema Aldón asegura que Michu quería que su hija la cuidase Ana María Aldón

La muerte de Michu está suponiendo un auténtico calvario para la familia Ortega. No solo por el dolor inherente a perder a la madre de la hija de José Fernando, sino también por el hecho de que su familia haya desenterrado el hacha de guerra y lo pasee por los platós de televisión. Pero no solo tienen en contra ahora a Inma, la abuela de la niña, así como Tamara, la tía y hermana de Michu, sino que se les suma a la lapidación pública Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, dispuesta a enturbiar un poco más el asunto.

Y es que la joven creadora de contenido para adultos se sienta en ‘De viernes’ para castigar un poco más a quien fuese su familia. A José Ortega Cano le señala no solo como mal marido, pues eso ya lo ha dicho muchas veces mientras él guarda silencio. Ahora le presenta también como mal abuelo, al igual que Gloria Camila es para ella mala tía. El hecho de que la pequeña Rocío se quedase huérfana de madre con tan solo 8 años y que ahora se discuta su custodia, primero en los platós y después en los juzgados, ha dado permiso a Gema a continuar con su vendetta contra el ex de su madre y sus hijos.

Michu en una imagen de archivo Gtres

Gema Aldón ataca a los Ortega tras la muerte de Michu

Gema reconoce que se enteró de la trágica muerte de Michu, con 33 años, cuando le llama su madre. Ella no tuvo la oportunidad de conocerla mucho, pues solo la vio “en momentos puntuales, mi madre más que yo”. Aun así, siente la necesidad de continuar con su guerra contra la familia paterna de su niña, aunque ella misma firmase la paz y entablara fuertes vínculos con su suegro y su cuñada. Eso a la hija de Ana María poco o nada le importa, pues tiene suficiente rabia como para seguir batallando y, de paso, haciendo caja.

Desde el programa preparan un vídeo que resume todo lo que ha sucedido esta semana en Arcos de la Frontera tras la muerte de Michu. La madre y la hermana pidiendo por la niña, mientras que los Ortega son más cautos y piden prudencia a la hora de tratar tan delicado asunto. A Gema se le tuerce el gesto cuando ve a Gloria Camila en pantalla. Es su peor enemiga. Las imágenes de la hija de Ortega Cano recogiendo a su sobrina para pasar el fin de semana le parecen “súper hipócritas, porque no lo ha hecho nunca y lo hace ahora”. En plató le recuerdan que quizá las nuevas circunstancias familiares expliquen el deseo de la tía en estar al lado de su sobrina. Ella considera que lo adecuado hubiese sido hacer esto antes.

Recrimina también que Gloria Camila ha pasado por Cádiz y no ha estado con su sobrina en muchas ocasiones. No sabe precisar cuántas veces, pues habla de oídas. Lo escuchó esta semana en boca de Tamara y se lo ha creído a pies juntillas, pese a que la otra parte haya demostrado que no era verdad: “Ahí tenemos a su hermana diciendo los días que Gloria ha recogido a la niña, que según su hermana, que es la que ha estado y la madre de Michu, que ha estado ahí, que no soy yo la que he estado ahí, la ha recogido días puntuales”. En los tiempos en los que Ana María y Ortega Cano eran felices, dice que la encargada de recoger a la pequeña era su madre. De ahí sus reproches de ahora, que no tendrían nada que ver con encontrar una nueva oportunidad para ingresar unos euros en cuenta.

“Michu confiaba mucho en mi madre. Mucho. Y también sabía que dejándole a la niña a mi madre estaría siempre en contacto con su familia paterna, que es lo que siempre ella ha querido. Se pone en contacto con mi madre para que, por si acaso pasara cualquier cosa, mi madre se hiciera cargo de ella. Hizo eso porque confiaba en mi madre y la que estaba ahí para la niña, cuando estaba con la familia paterna era mi madre, no era Gloria”, destaca ahora Gema Aldón, que considera que en realidad Michu lo que quería era que su hija la cuidase Ana María Aldón y no tanto Ortega Cano.

Gema Aldón asegura que Michu quería que su hija la cuidase Ana María Aldón

Puestos a enturbiar todo un poco más, Gema Aldón llega a plantear incluso las dudas de Gloria Camila sobre la paternidad de su sobrina. No estaba segura de que José Fernando fuese el padre de la hija de Michu, al menos así dice que fue al principio. Algo que a ella le duele, porque en su día le pasó a Ana María Aldón. Dice que no trataban bien a Michu, que “no la despreciaban, pero tampoco le hacían aprecio”. Destaca que la gaditana ha sacado adelante sola a la niña, sin ayuda de los Ortega y que la poca ayuda que encontraba era de su propia familia y Ana María Aldón. Cada uno barre para su propio interés, aunque finalmente tendrá que ser un juez y la fiscalía de menores quienes decidan lo mejor para Rocío.