La realidad de Judi Dench ante su enfermedad: "No me quiero retirar, pero no estoy haciendo mucho porque no puedo ver"

La actriz británica Judi Dench, que cumplirá 91 años en diciembre, convive desde 2012 con una degeneración macular asociada a la edad, enfermedad que deteriora la visión central. Esto ha afectado gravemente su día a día y su capacidad para seguir trabajando en cine o teatro.

En una conversación reciente con su amigo Sir Ian McKellen, Dench explicó que ya no participa en proyectos porque "no ve nada". Aunque reconoce la silueta de algunas personas, no puede distinguir rostros ni leer guiones. A pesar de ello, insiste en que no quiere retirarse, sino que su limitación visual es la única razón por la que trabaja menos.

Su pareja, su mayor apoyo

Su pareja, David Mills, ha sido un apoyo fundamental, ayudándola incluso en tareas tan básicas como cortarle la comida. La actriz ha relatado situaciones derivadas de su falta de visión, como no poder ver lo que tiene en su plato.

La degeneración macular le fue diagnosticada tras varios incidentes, entre ellos una caída en su casa. Los síntomas incluyen pérdida progresiva de visión, sombras en el campo visual y distorsión de objetos.

Judi Dench cumple 90 años y TCM lo celebra con su cine TCM

Judi Dench, icono del cine por títulos como Belfast o Asesinato en el Orient Express, siempre ha mantenido buena relación con el mundo institucional y cultural, incluyendo su vínculo con la reina Letizia, quien en 2021 le entregó el premio Masters of Cinema.