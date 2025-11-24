Las autoridades sirias imponen un toque de queda temporal en Homs tras un presunto incidente sectario

Las autoridades sirias han reforzado este lunes el despliegue policial en la ciudad de Homs, situada en el centro del país, y han impuesto un toque de queda temporal tras un incidente con presuntos tintes sectarios registrado en las últimas horas.

Las medidas, que incluyen patrullajes tanto a pie como en vehículos así como un estricto cordón de seguridad en las entradas y salidas de Homs, forman parte de un plan para reforzar la seguridad en varios barrios al sur de la ciudad, según ha indicado el Ministerio del Interior sirio en un comunicado.

El fuerte dispositivo policial se ha impuesto después de que el jefe de Seguridad Interna de la gobernación de Homs, Marhaf al Nasan, haya informado de que un hombre y su esposa han sido encontrados muertos en su domicilio en Zeidal, al sur de la ciudad de Homs.

Según las primeras investigaciones llevadas a cabo por las autoridades competentes, el cuerpo de la mujer se encontraba quemado, mientras que las fuerzas de seguridad han encontrado también grafitis sectarios en la escena del crimen.

"Condenamos enérgicamente este atroz crimen y afirmamos que su objetivo es claramente avivar la retórica sectaria y sembrar la discordia entre los miembros de la sociedad", ha indicado Al Nasan, quien ha instado a los ciudadanos a "actuar con moderación" y "abstenerse de tomar represalias".

La última espiral de violencia sectaria entre milicianos drusos y beduinos en el país se cobró la vida de cientos de personas en la región sureña de Sueida. La comisión de investigación siria informó el pasado lunes del arresto de un número indeterminado de funcionarios de los ministerios de Defensa e Interior sospechosos de haber cometido abusos durante estos combates.