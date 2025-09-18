Tendencias
Los looks que llevarán las más estilosas la próxima temporada son de esta marca española
Adolfo Domínguez regresó a la Madrid Fashion Week con “Zenit”, una colección que marca las tendencias que dominarán la próxima temporada
Después de 14 años de ausencia en la Madrid Fashion Week, la firma Adolfo Domínguez volvió a la pasarela con "Zenit", su nueva colección primavera-verano 2026. El desfile, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, marcó uno de los regresos más esperados de la jornada inaugural y coincidió con el 40 aniversario de la pasarela madrileña.
La directora creativa Tiziana Domínguez definió la colección como una exploración del equilibrio entre la ligereza y el esfuerzo. Prendas que invitan a dejar atrás lo superfluo y a celebrar la belleza de lo esencial, en un desfile donde la calma y la sofisticación fueron protagonistas.
Las tendencias vistas sobre la pasarela
El desfile anticipó varias tendencias clave que veremos dominar las calles la próxima temporada:
- Flecos con movimiento: presentes en chalecos, vestidos y aplicaciones estratégicas, aportaron dinamismo y textura a los looks más sobrios.
- Pantalones de pinza: reinterpretados en versión amplia y relajada, confirmando que la sastrería seguirá siendo protagonista, pero con un giro más desenfadado.
- Camisas deconstruidas: hombros al aire, largos asimétricos y siluetas que juegan con la idea de lo inacabado, actualizando una prenda clásica con un enfoque contemporáneo.
- Gabardinas y abrigos fluidos: pensados para el entretiempo, con líneas largas y tejidos livianos que aportan movimiento sin perder estructura.
- Bolsos XL: en cuero y coloridos, fueron el contrapunto perfecto a los estilismos minimalistas, uniendo funcionalidad y estilo.
Una propuesta para una nueva elegancia
La paleta cromática osciló entre tonos naturales y neutros, con toques de azul, blanco y salmón que iluminaron la pasarela. Los tejidos -lino, algodón y cupro- subrayaron el compromiso histórico de la firma con la sostenibilidad y la atemporalidad, fiel a su icónico lema "la arruga es bella".
Con "Zenit", Adolfo Domínguez no solo firma su regreso a la pasarela, sino que marca un nuevo capítulo para la moda española, demostrando que la elegancia puede ser cómoda, funcional y con carácter artístico.
✕
Accede a tu cuenta para comentar