La primera campaña con inteligencia artificial de Valentino revoluciona las zapatillas Vans

La firma de lujo Valentino acaba de lanzar su primera campaña con imágenes generadas por inteligencia artificial para presentar su colaboración con Vans, bajo la dirección creativa de Alessandro Michele. Se trata de una cápsula que reinventa las icónicas zapatillas Vans Authentic, mezclando la esencia urbana del skate con la sofisticación del mundo de Alta Costura.

La colección incluye seis modelos unisex que mantienen la clásica silueta de caña baja y lona resistente, pero con un giro inesperado: estampados de alto contraste inspirados en motivos de la maison. Entre ellos destacan el diseño Valentino "Le Chat de la Maison", el clásico tablero de damero reinterpretado en verde con palmeras, otra versión en rojo y negro, el damero en blanco y negro con superposición de lunares rojos y el atrevido "I Love Valentino x Vans", que rinde homenaje a la estética del cartelismo retro.

De la pasarela a la IA: una narrativa visual disruptiva

Las imágenes de la campaña se generaron mediante inteligencia artificial, tomando como punto de partida el espectáculo Valentino "Le Méta-Théâtre Des Intimités". El agua se convierte en protagonista visual para simbolizar la fluidez y la capacidad de romper con lo establecido, un guiño al propio espíritu de la colaboración: derribar las fronteras entre el lujo y la moda urbana.

La colección debutó en la pasarela otoño-invierno 2025 de Valentino, donde las zapatillas se vieron acompañadas de blazers con hombreras poderosas, abrigos de pelo y siluetas maximalistas, demostrando que el lujo opulento puede convivir con el estilo deportivo más relajado.

Del icono del skate al objeto de deseo del lujo

A pesar de la transformación, los elementos más queridos por los fans de Vans permanecen intactos: la parte superior ligera pero duradera de lona, la suela con patrón waffle para un mejor agarre y el inconfundible sello en el talón. La colaboración suma detalles exclusivos como la plantilla con las dos marcas y un packaging especial, elevando el clásico modelo de $55 a una pieza que ahora alcanza hasta los $490.

El lanzamiento confirma una tendencia clara: la zapatilla de skate, antes funcional y urbana, ha conquistado definitivamente el terreno del lujo. Desde Prada hasta Dior, el calzado deportivo de caña baja ha encontrado su lugar en el vestuario contemporáneo, y esta alianza entre Valentino y Vans marca un hito en esa evolución.

La colección ya está disponible en la web de Valentino, en tiendas seleccionadas de la marca, en Vans.com y en la flagship store de Londres desde el 19 de septiembre.