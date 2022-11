Hermès in the making: el interior de la maison

Hermès crea objetos extraordinarios con valor artesanal en prácticamente todas sus fibras: si tiene algo de la marca, lo más probable es que le acompañe durante mucho tiempo. La casa de lujo francesa afirma que sus creaciones “desarrollan una pátina, se vuelven más bellas con el tiempo y permiten ser transmitidas y reparadas”.

Una afirmación atrevida, sin duda, pero la marca está encantada de ofrecer pruebas, y así lo hizo en la exposición Hermès in the Making, en el Marina Bay Sands Event Plaza, celebrada el pasado mes de octubre en Singapur. La invitación no sólo se centró en poder ver los iconos de la venta al por menor, como el bolso Kelly, sino que permitió descubrir cómo se fabrican, de la mano de los propios artesanos.

Adentrándose en un espacio inspirado en los propios talleres de la maison, donde los artesanos trabajan como lo harían en Francia, o en Suiza, Hermès ha sido notablemente constante en su mensaje de capricho responsable, y la empresa familiar hace una buena labor de apoyo a la artesanía tradicional. Hoy en día, es un gigante del mundo del lujo, pero nunca se ha alejado de sus raíces artesanales de antaño (1837, para ser exactos). De hecho, Hermès afirma que el secreto para fabricar objetos duraderos es utilizar el saber hacer artesanal.

Hermès exhibe su forma de trabajo. FOTO: Hermès

Hermès está tan alejada de la moda rápida que ninguna de esas palabras se aplica realmente a ella. Por eso, la marca dijo abiertamente que quiso utilizar Hermès in the Making para su “modelo responsable y sostenible” de fabricación de productos. Hay que tener en cuenta que se trata de productos de gran éxito en la venta al por menor, basados en una tradición de excelencia y no en el espíritu de la época. De hecho, uno de estos productos es la silla de salto Vivace de Hermès. Para ilustrarla hay cuatro temas cuidadosamente seleccionados: “la conservación y la transmisión del saber hacer, el respeto y la calidad de los materiales, el compromiso a largo plazo y el anclaje regional”, como explican desde la firma.

La mayor parte del universo Hermès está representado, de modo que no sólo se trata de la fabricación del mencionado Kelly y de la silla de montar, sino también del pintado a mano de platos de porcelana, del engaste de la pulsera Chaîne d’ancre con diamantes y de la relojería como el modelo H08. Otro aspecto realmente interesante, y poco frecuente, fue observar el trabajo de los artesanos y ver las herramientas especializadas que utilizan. Algunas de ellas son fabricadas por los propios profesionales, para adaptarlas a su forma específica de trabajo.

Hermès in the making, un evento único. FOTO: Hermès

Durante el evento, hubo actividades en las que se pudo probar la destreza de los artesanos, incluyendo talleres en los que mostraron el movimiento fluido de sus manos. En Hermès in the Making también se celebraron otras actividades, como conferencias sobre la artesanía y la preservación del saber hacer, y proyecciones de la colección ‘Huellas a través del mundo’, a cargo del documentalista Frederic Laffont, un ciclo que también muestra el papel de Hermès en materia de sostenibilidad.