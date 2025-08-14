Medios terrestres y aéreos extinguen un incendio en la pedanía murciana de El Palmar (Región de Murcia)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y de la Policía Local y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias han extinguido un incendio declarado este jueves en la pedanía de El Palmar.

El '1-1-2' ha informado de que, a las 14.47 horas, se ha declarado un incendio en el Carril de los Murcia, en la carretera que une El Palmar y La Alberca, próxima a viviendas y a un colegio, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias a preguntas de Europa Press.

Hasta la zona se han desplazado cuatro vehículos y 14 bomberos del SEIS que han contado con el apoyo del helicóptero de la Comunidad, agentes de la Policía Local y una brigada forestal.

Desde Bomberos Murcia han explicado que el fuego, originado en un espacio de huerta con mucha vegetación, ha arrasado unos 4.000 metros cuadrados de terreno. En el lugar permanecen los efectivos para refrescar la zona tras la extinción del incendio.