Adiós a los calendarios de adviento de chocolate o maquillaje: ideas originales para estas Navidades

Cuando Mariah Carey anuncia que “it’s time” al comenzar noviembre, muchos piensan que aún es pronto para entrar en el modo navideño. La estadounidense reaparece cada año justo después de Halloween, casi sin darnos tiempo a despedirnos de las calabazas. En los supermercados conviven los huesos de santo con los turrones y polvorones.

Aunque parezca temprano y todavía no sea el momento de montar el árbol y organizar las celebraciones, sí puede ser la ocasión perfecta para adelantarnos a las compras navideñas. Evitar las prisas de última hora, las colas interminables y el estrés generalizado siempre es buena idea.

Y entre todos los regalos posibles, hay uno que destaca por su originalidad: el calendario de adviento. Antes era solo un cartón con chocolatinas, pero ahora se ha convertido en un regalo en sí mismo. Ya no solo marca la cuenta atrás para Navidad, hay quienes incluso lo encuentran debajo del árbol el Día de Reyes. Y es que, recibir 24 regalos envueltos en un formato tan original, es una experiencia que merece la pena mantener más allá de diciembre.

Además de los clásicos de chocolate o maquillaje, ahora existen opciones originales que sorprenden, desde calendarios de adviento de cerveza hasta juguetes para adultos.

Calendarios de adviento muy originales

Calendario de adviento La Sagra

Cerveza LA SAGRA ha preparado un pack de Adviento pensado para disfrutar de una gran variedad de cervezas. Con este calendario se descubren sabores nuevos e incluso texturas.

Incluye desde su lager, nombrada como la mejor cerveza del mundo en su categoría hasta cervezas de especialidades. También encontrarás estilos más clásicos, como una doble malta con todo el sabor de Toledo, o una radler elaborada con limón natural.

Además, incorpora cuatroregalos para poder disfrutar del pack por 54,99 euros.

Calendario erótico Platanomelón “Hotel Inspiria”

El calendario incluye 24 habitaciones, cada una con un producto pensado por el equipo de sexología para mejorar la vida íntima:

9 juguetes

6 productos de cosmética

2 juegos

7 dinámicas sorpresa

La guía “La Llave Maestra”

Valorado en 500 euros y por poco más de 100 euros, con envío gratis.

Calendario de adviento de Platano Melon 2025 Platano Melón

Haz tu propio calendario DIY

Para quienes prefieren personalizar los regalos, Tiger tiene ls packs donde guardar los regalos. En formato cajas de cartón e imitando unas casitas multicolor o como bolsas de papel con pegatinas enumeradas. Por 4,50 y 3,50 euros respecticamente.

Calendario de adviento DIY Flying Tiger Copenhagen

Calendario de Adviento de Quesos Picnik 2025

Y para los amantes del queso, Picnik tiene a la venta su 5ª edición de un calendario único en España: 24 días con quesos artesanales seleccionados en pequeñas queserías, cortados y preparados uno a uno.