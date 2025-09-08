El precio del tabaco cambia en septiembre y afecta a una de las marcas más populares

Con la llegada del mes de septiembre, y tras el parón administrativo en agosto, vuelve a cambiar el precio del tabaco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarrillos, cigarros, cigarritos, tabaco de mascar o picaduras de pipa.

La Resolución del 5 de septiembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 6 de septiembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Según el documento oficial, los nuevos precios del tabaco se aplican en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Entre las marcas afectadas se encuentran algunas muy conocidas como Winston Montecristo o Alejandro Alfambra.

Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales de la Península y Baleares. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

News&Co Rouge 21s Limited Edition (21).4,85

Winston Selection 40s.9,50

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

ARTESANO TOBACCO

Art. del Tobacco & Ajf Viva la Vida Club 500 Excl 6 × 60 C(10). 16,95

Art. Tobacco & Ajf Viva la Vida Diademas Finas 6 1/2 × 52 C(10). 16,95

Artesano del Tobacco & Ajf el Pulpo Toro Grande 6 × 56 C(10). 18,50

ASYLUM

Asylum 867 Auntie Corona 46 × 5 3/4 (20). 8,90

Asylum 867 Midnigth Oil 54 × 6 (20). 12,00

Asylum 867 Zero Robusto 50 × 5 (20). 9,80

BENTLEY

Bentley White Robusto (20). 15,95

Bentley White Toro (20). 16,95

FLOR DE SELVA

Flor de Selva Classic Fino C(25). 10,95

LA AURORA

1495 15 Minutes Break Display (5). 3,00

La Aurora 107 Usa Maduro Sumo Short Robusto (5). 5,75

La Aurora Escogidos Lancero E. L. (15).17,20

MONTECRISTO

Montecristo Edmundo - Tauromaquia y Francisco Esplá (10). 35,00

RAMON ALLONES

Allones Superiores (LCDH) (10). 16,50

TRINIDAD

Trinidad Cabildos E. L. 2024 (12). 110,00

VEGAFINA

Vegafina Serie 2 San Juan de la Maguana (12). 7,80

CIGARROS Y CIGARRITOS

PVP Euros/envase

ALEJANDRO ALFAMBRA

Alejandro Alfambra Serie Clasica S. IX (El envase de 10). 11,00

Alejandro Alfambra Serie Clasica Serie XV Don Fernando (El envase de 10). 32,00

COHIBA

Cohiba Club 60 (El envase de 60). 60,00

DIAMANTE

Diamante Magnum (El envase de 5). 9,25

Diamante Robusto (El envase de 5). 7,25

Diamante Toro (El envase de 5). 8,25

Diamante Torpedo (El envase de 5). 8,75

PLASENCIA

Plasencia Alma Fuerte Eduardo 1 (El envase de 5). 123,00

PICADURAS DE LIAR

PVP Euros/unidad

Canaleños Virginia Liar (30 g). 5,95

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200 g). 50,00

OTRAS LABORES

Euros/unidad

Camel Sticks Amber CS (20). 4,50

Camel Sticks Azure CS (20). 4,50

4,50 Camel Sticks Bronze CS (20). 4,50

Camel Sticks Burgundy CS (20). 4,50

Camel Sticks Gold CS (20). 4,50

Camel Sticks Tan CS (20). 4,50

Camel Sticks Teal CS (20). 4,50

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Cannibal Lion (180 g). 15,90

Cannibal Lion (50 g). 4,50

Dozaj Black Kyoto (200 g). 18,50

Dozaj Lio (950 g). 69,95

69,95 Dozaj Solo (950 g). 69,95

Musth Aluva (200 g). 32,30

Musth Amazonia (125 g). 22,60

Musth Amazonia (200 g). 32,30

Musth APL Drops (200 g). 32,30

Musth Bam Mam (125 g). 22,60

Musth Bam Mam (200 g). 32,30

Musth Bass Hlls (200 g). 32,30

Musth Berri Hols (200 g). 32,30

Musth Blvck Bros (125 g). 22,60

Musth Blvck Bros (200 g). 32,30

Musth Chisi Pi (125 g). 22,60

22,60 Musth Chry Col (125 g). 22,60

Musth Cosmos (200 g). 32,30

32,30 Musth Djumngo (125 g). 22,60

Musth Djumngo (200 g). 32,30

Musth Eclipse (200 g). 32,30

32,30 Musth Exotic Pum (125 g). 22,60

Musth Gap Fut (125 g). 22,60

22,60 Musth Kendi Co (125 g). 22,60

Musth Kendi Co (200 g). 32,30

Musth Koko Dream (200 g). 32,30

32,30 Musth Milric (200 g). 32,30

32,30 Musth Morocco (125 g). 22,60

22,60 Musth Morocco (200 g). 32,30

32,30 Musth Neptune (200 g). 32,30

32,30 Musth Ornj Team (125 g). 22,60

Musth Parapap (125 g). 22,60

Musth Parapap (200 g). 32,30

Musth Pinkman (200 g). 32,30

32,30 Musth Plombir (125 g). 22,60

Musth Plombir (200 g). 32,30

Musth Raspi (125 g). 22,60

Musth Raspi (200 g). 32,30

Musth Red Gape (125 g). 22,60

Musth Sea Backtrn Ti (125 g). 22,60

Musth Space FLV (200 g). 32,30

Musth Space Invaders (200 g). 32,30

Musth Stellar (200 g). 32,30

Musth Straw Lych (200 g). 32,30

Musth Uranus (200 g). 32,30

Musth Violet (125 g). 22,60

Musth Violet CO (200 g). 32,30

Musth White Sod (125 g). 22,60

Revoshi Darmita (200 g). 18,00

Revoshi Darmita (50 g). 4,80

4,80 Revoshi Manda (200 g). 15,95

15,95 Revoshi Manda (50 g). 4,35

4,35 Revoshi Marbella (200 g). 15,95

Revoshi Marbella (50 g). 4,35

Revoshi Qui-Qui (200 g). 15,95

Revoshi Qui-Qui (50 g). 4,35

4,35 Revoshi Thrilla in Manila (200 g). 18,00

18,00 Revoshi Thrilla in Manila (50 g). 4,80

Nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad