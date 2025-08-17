El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante todo el domingo

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante todo este domingo, con lo que acumula ya cinco días consecutivos sin servicio.

"Queda suspendida definitivamente por hoy la circulación entre Galicia y Madrid, debido a la mala evolución de los incendios", ha informado Renfe en redes sociales.

Previamente, durante la mañana, Adif había indicado que la evolución de los incendios en Ourense impedía recuperar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, antes de las 17h de hoy, pero finalmente la suspensión se ha extendido al resto del día.

Renfe ha recordado a los pasajeros que si su tren se encuentra suprimido pueden cambiar o anular tu billete sin gastos.

Adif ha explicado que sigue revisando la infraestructura para descartar daños y poder ponerla en marcha cuando Emergencias lo autorice.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya había indicado esta mañana que era "muy probable" que hoy tampoco se pudiera reanudar el servicio de la LAV Madrid-Galicia.

Renfe ha informado este domingo de que la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense sigue suspendida a causa de los incendios que asolan la provincia ourensana.

Según ha detallado la empresa pública a través de su cuenta oficial en X, también se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa Petín y Villamartín por un incendio próximo a la vía.

Asimismo, Renfe ha habilitado dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre Madrid y Zamora, dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.

En concreto, Renfe ha informado que se han habilitado para este domingo cuatro servicios, dos desde Madrid hasta Zamora, con salida a las 13.20 horas y a las 19.17 horas, y otros dos en sentido contrario, que saldrán de la capital zamorana a las 14.36 horas y a las 20.11 horas.

El ministro Puente explicó este sábado en la red social X que ante la petición de servicio de autobuses para suplir los trenes que no pueden usar la LAV-Madrid Galicia. Así, añadió que el primer día se hizo pero "cortaron la carretera (cosa probable de nuevo) lo que es aún peor para los viajeros que se quedan tirados".

Además indicó que "no se trata de suplir un tren o 4 trenes con autobuses", sino de proporcionar ese servicio a miles de personas. "Necesitaríamos un operativo importante y complejo del que no disponemos", apuntó.

En este sentido, señaló que "no hay tantos buses listos para ser contratados ni tenemos capacidad" y concluyó que "hay empresas privadas de buses que ofrecen este servicio incluso en la VAC del Ministerio".