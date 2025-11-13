Esta es la primera base naval equipada con destructores hipersónicos

La Armada estadounidense está trasladando algunos de sus buques de guerra y submarinos más avanzados a Hawái como parte de un importante esfuerzo de modernización destinado a contrarrestar la creciente presencia militar de China en el Pacífico.

Esta medida convertirá a Pearl Harbor en la base de la primera flota de superficie y submarina hipersónica de la Armada para 2030. La iniciativa se centra en el despliegue de buques y submarinos equipados con el misil hipersónico de ataque rápido convencional (CPS), el primer misil hipersónico de lanzamiento marítimo de la Armada. El CPS es un misil maniobrable, capaz de superar una velocidad de Mach 5, se puede lanzar desde aire, mar o tierra y cuenta con la capacidad de realizar maniobras evasivas.

Según documentos de planificación, la Armada tiene previsto establecer sus tres destructores de la clase Zumwalt y varios submarinos de la clase Virginia, armados con misiles CPS, en la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam.

Cada destructor Zumwalt transportará eventualmente 12 misiles hipersónicos. En contraste, los nuevos submarinos de la clase Virginia con el Módulo de Carga Útil Virginia (VPM) transportarán la misma cantidad, proporcionando opciones de ataque de largo alcance en los dominios aéreo, terrestre y marítimo.

Gran parte de las obras de modernización en Pearl Harbor están programadas para completarse a mediados de 2028, con la dotación completa de buques y submarinos con capacidad CPS operativa para finales de la década.

El destructor clase Zumwalt es una clase de tres destructores de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos, diseñados para el sigilo y capacidades multimisión. Originalmente enfocados en el ataque terrestre, ahora se están reconvirtiendo para la guerra de superficie y antiaérea, con sus sistemas de cañones avanzados reemplazados por misiles hipersónicos. Entre sus características clave se incluyen un casco único cuyo perfil surca las olas para lograr sigilo, un avanzado sistema de propulsión eléctrica y un alto grado de automatización para reducir el tamaño de la tripulación.

Los futuristas destructores de la clase Zumwalt de la Armada, originalmente diseñados para bombardeo costero y operaciones furtivas, han sido reconvertidos en plataformas de ataque hipersónicas.

“Los Zumwalt tienen la potencia, la capacidad furtiva y el espacio interno necesario para integrar las armas del futuro -, declaró un ingeniero naval de alto rango en una entrevista -. Son el casco idóneo para esta misión”.

De cara a este avance, ya se están llevando a cabo mejoras en la infraestructura, incluyendo nuevos sistemas eléctricos y mejoras en los muelles, para dar cabida a las plataformas avanzadas.Este cambio representa una reorientación fundamental de la doctrina de ataque de la Armada, concentrando sus capacidades más urgentes cerca de posibles puntos críticos.