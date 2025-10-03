Dónde ver las películas de Paul Thomas Anderson en streaming: guía completa de su filmografía

Paul Thomas Anderson vuelve a ser protagonista en el mundo del cine gracias a su nueva película, y muchos cinéfilos quieren ponerse al día con su aclamada filmografía. Con un estilo único que combina historias intensas, personajes complejos y una puesta en escena inconfundible, Anderson ha construido una carrera que lo coloca entre los directores más influyentes de las últimas décadas. Desde sus primeros trabajos hasta éxitos internacionales como 'Magnolia', 'Pozos de ambición' o 'Licorice Pizza', cada uno de sus títulos refleja su talento narrativo y su capacidad para innovar. Pero ¿dónde se pueden ver sus películas en plataformas de streaming? En esta guía repasamos en qué servicios están disponibles sus diez largometrajes, así como los reconocimientos más importantes que ha recibido a lo largo de su carrera, incluyendo nominaciones al Oscar y premios de crítica especializada. Una oportunidad ideal para descubrir, o volver a disfrutar, el cine de Paul Thomas Anderson.

Las películas de Paul Thomas Anderson disponibles en plataformas

'Sidney: Hard Eight': Alquiler en Prime Video y Apple TV por 3,99 €

'Boogie Nights': Filmin

'Magnolia': Movistar Plus+ y Filmin

'Embriagado de amor': Filmin

'Pozos de ambición': Alquiler en Prime Video y Apple TV por 3,99 €

'The Master': En ninguna plataforma, ni siquiera de alquiler

'Puro vicio': Filmin

'El hilo invisible': Alquiler en Prime Video y Apple TV por 3,99 €

'Licorice Pizza': Filmin

Los premios y reconocimientos de Paul Thomas Anderson como director

Los premios Oscarle han dado la espalda a Paul Thomas Anderson, siendo nominado tres veces a mejor director ('Pozos de ambición', 'El hilo invisible' y 'Licorice Pizza') pero no ha conseguido ninguno. Tampoco a mejor guion, ni original ('Boogie Nights', 'Magnolia', 'Licorice Pizza') ni adaptado ('Pozos de ambición' y 'Puro Vicio'). Venecia sí le otorgó el León de Plata a mejor dirección por 'The Master', en Cannes ganó este mismo galardón en 2002 con 'Embriagado de amor' y Berlín, se alzó con el Oso a mejor director por partida doble, 'Pozos de ambición' y 'Magnolia'.