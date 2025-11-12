Movistar Plus+ amplía su oferta con dos nuevos canales de cine español y prepara el lanzamiento de M+ Vamos 2

Movistar Plus+ refuerza su apuesta por el contenido nacional y el deporte en directo. La plataforma de televisión de Telefónica ha anunciado la incorporación de dos nuevos canales dedicados al cine español, FlixOlé 1 y FlixOlé 2, además de estar ultimando el estreno de un nuevo canal deportivo, M+ Vamos 2, que ampliará su cobertura de eventos en directo.

FlixOlé 1 y FlixOlé 2: el mejor cine español llega a Movistar Plus+

A partir de ahora, los abonados de Movistar Plus+ podrán disfrutar de una cuidada selección de películas españolas gracias a la llegada de FlixOlé 1 (dial 28) y FlixOlé 2 (dial 29).

Estos nuevos canales nacen del acuerdo entre Movistar Plus+ y FlixOlé, la plataforma creada por Enrique Cerezo, considerada el gran referente en la distribución digital del cine español. Con un catálogo que supera los 4.000 títulos, FlixOlé ofrece películas de directores como Luis García Berlanga, Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, José Luis Garci o Fernando Trueba, junto a una selección de cine europeo y latinoamericano. Además, la compañía ha liderado un importante trabajo de restauración digital de clásicos como 'El verdugo', 'Los santos inocentes', 'Bienvenido Mister Marshall' o 'La vaquilla'. A través de estas nuevas señales, los espectadores podrán disfrutar de ciclos temáticos dedicados a grandes figuras del cine español, como Sara Montiel, Alfredo Landa, Carmen Sevilla o Fernando Fernán Gómez, además de géneros tan variados como la comedia, el melodrama o el thriller. Esta incorporación consolida a Movistar Plus+ como el gran escaparate del séptimo arte nacional, ofreciendo una nueva ventana para redescubrir la historia y la diversidad del cine español.

Alfredo Landa en «Los Santos inocentes» larazon

M+ Vamos 2: un nuevo canal deportivo en camino

Barça vs. Real Madrid Enric Fontcuberta Agencia EFE

Movistar Plus+ también trabaja en el lanzamiento de M+ Vamos 2, una nueva señal deportiva que complementará al canal M+ Vamos, referencia en la actualidad deportiva en abierto dentro de la plataforma. El nuevo canal servirá para ampliar la cobertura en directo y evitar solapamientos durante jornadas con múltiples eventos deportivos. De este modo, los abonados podrán seguir varias competiciones simultáneamente, reforzando la experiencia de los amantes del deporte. Por el momento, M+ Vamos 2 se encuentra en fase de pruebas internas, visible en el dial 602, aunque su lanzamiento oficial se prevé próximamente, ocupando finalmente el dial 51. Su llegada supondrá un refuerzo clave en la oferta deportiva de Movistar Plus+, que ya incluye retransmisiones de la Euroliga de baloncesto, MotoGP, pádel y ligas internacionales de fútbol, además de espacios como 'Noticias Vamos' o 'El día del fútbol'. Ambas informaciones de novedades, han sido avanzadas por el medio especializado, MundoplusTV.