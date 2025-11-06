Amazon Prime Video apuesta por el entretenimiento gratuito con el estreno de los primeros canales FAST en España

Amazon Prime Videoavanza en su apuesta por el contenido gratuito con la llegada a España de sus nuevos ocho canales FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), ya disponibles desde este mes de noviembre sin necesidad de suscripción Prime ni coste adicional. La plataforma de streaming se suma a la tendencia de la nueva la televisión lineal vía streaming, ofreciendo contenidos variados con anuncios durante las 24 horas del día.

Amazon Prime Video amplía su oferta con nuevos canales FAST de Sony Pictures Television

Amazon Prime Video continúa reforzando su catálogo con la incorporación de varios canales FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), que ahora están disponibles dentro de Prime Video. Entre ellos destacan las nuevas propuestas de Sony Pictures Television, agrupadas bajo la marca Sony One, que llega con una amplia variedad de contenidos diseñados para todos los públicos. Entre los nuevos canales, Sony One Shark Tank ofrece los momentos más memorables del famoso programa de emprendimiento, donde innovadores presentan sus ideas ante un grupo de inversores dispuestos a apostar por los proyectos más prometedores. Por otro lado, Sony One Series Comedia reúne algunas de las mejores producciones del humor televisivo, desde clásicos que marcaron época hasta ficciones actuales llenas de ingenio. También se suma Sony One Éxitos, un canal que recopila las series y películas más reconocidas del estudio, combinando drama, acción y comedia en una programación ininterrumpida.

Los nuevos canales FAST ya están disponibles Amazon Prime Video

Los amantes del suspense podrán disfrutar de Sony One Series Thriller, centrado en producciones repletas de misterio y giros inesperados, mientras que Sony One Blacklist emite sin pausa la popular serie protagonizada por James Spader. Para quienes buscan adrenalina, Sony One Hits Acción ofrece un maratón constante de títulos cargados de persecuciones y héroes, y Sony One Hits Comedia se enfoca en sitcoms ligeras y entretenidas. Completando la propuesta, destaca el canal dedicado íntegramente a Mr. Bean, que emite las aventuras del célebre personaje interpretado por Rowan Atkinson, tanto en su versión original como en sus adaptaciones animadas. Con esta expansión, Prime Video se consolida como un actor clave en el mercado FAST, combinando la experiencia de la televisión tradicional con la flexibilidad del streaming. Este modelo gratuito, sostenido por publicidad, ofrece una nueva forma de disfrutar de contenidos variados y de calidad sin necesidad de suscripción adicional.