Palibex, una obra de arte de compañía

Que un camión de una empresa española sea portada de «The New York Times» no es una cosa precisamente habitual. El arte callejero que apadrina Jaime Colsa, fundador de Palibex, un empresa logística de transporte, ha merecido la atención de la prestigiosa publicación. Artistas contemporáneos como Abraham Lacalle, Sergio Mora o Marina Vargas han sido algunos de los artistas que han pintado una treintena de camiones de esta compañía con sede en Madrid. Durante 30 años, Colsa fue directivo de grandes multinacionales de logística hasta que en 2012 se lió la manta a la cabeza y fundó Palibex, la primera compañía de transporte urgente de mercancías paletizadas.

Colsa se lanzó a emprender en plena crisis, justo en el año que más empresas de transporte cerraron en la historia de España. Sin embargo, la coyuntura económica no le achantó, y trató de utilizar toda la experiencia acumulada para construir un nuevo proyecto 100% español, cuyo objetivo era revolucionar y modernizar el sector de la logística en nuestro país. «Las empresas han cambiado su forma de trabajar. Ya no almacenan “stock”, sino que compran lotes pequeños, con mucha frecuencia, para atender la demanda más inmediata. En este contexto, surge Palibex, que adopta el palet como estándar de transporte», explica Colsa.

Este tipo de transporte contaba con gran tradición en países como Reino Unido, pero en España era una experiencia novedosa. «Como soy un ‘’copión’’ me fijé en el modelo en que estaban especializadas varias empresas anglosajonas. No obstante, no se trataba sólo de exportarlo sin más, sino que era muy importante para que funcionara adaptarlo a las especificidades de España, ya que la legislación nacional, en términos de vehículos o almacenes, no tiene nada que ver con la de Reino Unido, por ejemplo. Trabajar con palets nos hace más eficaces, porque podemos ayudar a las empresas a satisfacer sus urgencias. Somos un MRW o un Seur, pero del sector industrial», comenta Colsa.

De esta forma, Palibex se ha abierto camino en el mundo de la logística, pero lo ha hecho de una forma muy peculiar, porque no sólo tiene como objetivo innovar en los procesos, sino buscar la «felicidad» de los algo más de 600 empleados con los que Palibex cuenta en la actualidad, a los que, de paso, también intenta contagiar el «gusanillo» por el arte que tan dentro lleva metido su fundador. En la sede de Palibex, se respira arte por todas partes. No sólo los camiones son verdaderos lienzos móviles, una propuesta que el propio Colsa ha bautizado como «Truck Art Project», sino que esta labor de mecenazgo, única en España, se extiende a las oficinas de la empresa, incluso a sus muros, una tarea que forma parte del ADN de la compañías y que está incorportada a su RSC. «Estamos haciendo que los creadores puedan vivir de su trabajo. Tenemos la colección de arte urbano, PBX Creativo, más importante de España. Nadie tiene tantos muros como nosotros. Nuestros empleados conviven todo el día con obras de arte, lo que creo que les hace personas más completas», asegura Colsa. La empresa organiza visitas a diferentes museos, además de estar presente en ferias tan importantes como ARCO o STAMPA.

La apuesta de Colsa fue arriesgada, pero acertada. Y es que el tiempo parece que le ha dado la razón. Prueba de ello es que hace cinco años que comenzó su andadura con apenas una docena de empleados que, hoy en día, se han multiplicado por más de 50, hasta superar los 650 trabajadores. Su flota actual roza los 600 camiones, y su facturación se ha incrementado de los tres millones de euros del primer ejercicio a 35 millones con los que cerró el último. Asimismo, Palibex ha pasado de transportar 500 palets diarios a más de 3.500. Con un crecimiento anual medio sostenido del 20%, se ha convertido en la empresa del sector logístico de transporte que más crece en Europa, lo que la ha llevado a colocarse entre las 1.000 compañías de mayor crecimiento del todo el Viejo Continente, según un ranking elaborado por «Financial Time».

Una de las claves de este éxito es, en opinión de Colsa, su plantilla. «Mis empleados son uno de mis principales motivos de orgullo. En Palibex, hemos cambiado el orden de los ‘‘stakeholders’’. El primer escalón lo ocupan los empleados. Somos defensores de los intereses de los accionistas y, por supuesto de los clientes, pero también de los trabajadores. Estoy firmemente convencido de que hay que hacer empresas más sociales. En un país en el que el salario mínimo apenas alcanza los 700 euros, nuestras nóminas se sitúa un 30% por encima de lo que establece el convenio del sector. Esta filosofía nos ha hecho tener un equipo muy comprometido. No somos una cooperativa, pero nuestro espíritu nos hace ser generosos con los empleados, una característica que creo que nos hace únicos», concluye el fundador de Palibex.