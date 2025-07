Un vasco viaja a Tarragona y explota porque le hablan en catalán: "¿Qué os pasa con los que hablamos en español?"

España es un país con una gran diversidad lingüística. Aunque el castellano es la lengua oficial, existen cuatro lenguas cooficiales reconocidas en diversas comunidades autónomas. Ser trata del catalán, el valenciano, el euskera y el gallego. Todo esto forma parte del patrimonio cultural español, el cual está amparado por la Constitución y por los Estatutos de Autonomía.

Sin embargo, esta convivencia no siempre es del todo pacífica y, en muchos casos, ha dado lugar a conflictos de todo tipo. Para muchas personas, sobre todo en las comunidades con una lengua propia, hablarla es un sinónimo de pureza y de orgullo; básicamente una cuestión de identidad y personalidad. Puede llegar a parecer que tan solo es una forma de comunicarse, pero también puede ser considerado como una manera de reivindicar una historia, una cultura y, en algunos casos, un sentimiento de unidad.

Los conflictos entre el castellano y las lenguas cooficiales

Por supuesto, también están quienes consideran que el castellano debería tener esa prioridad de ser común en todos los españoles, sin que exista ninguna otra vía de comunicación lingüística. Esta rivalidad es algo que puede suponer tensiones en cuanto a los pensamientos de, o bien imposición, o bien protección, por lo que se trata de un tema muy delicado en la sociedad.

Este debate se reabre aún más si cabe cuando una persona siente cierta incomodidad cuando se le responde en una lengua cooficial que no entiende. Para muchos, esto puede suponer una falta de respeto que desencadene en choques verbales, malentendidos o, directamente, en una pequeña forma de exclusión social. Algo así es lo que le ha ocurrido a un joven con el catalán durante un viaje en Cataluña.

¿Qué os pasa con los que hablamos en español?

Se trata de @bulkyerlantz, quien se nombra así mismo como Bulky daddy, un español procedente del País Vasco que se dedica a crear contenido sobre su cómo está siendo su cambio físico. Ofrece rutinas, ejercicios y las mejores dietas para estar en volumen y sacar el mejor rendimiento al cuerpo humano. Aparte de estos videos, también ha publicado otro en el que ha anunciado cómo ha sido su experiencia estando unos días en Tarragona.

Comienza expresando lo siguiente: "Vale, una pregunta para todos los catalanes: ¿Qué os pasa con los que hablamos en español?". Solo con esta sentencia ya está demostrando que no se ha llevado lo mejor posible de esta tierra. Posteriormente, comienza a poner en contexto a sus seguidores explicando que está en la ciudad catalana ahora mencionada y que le ha ocurrido prácticamente lo mismo en "varios supermercados, gasolineras, etc.".

"Porfavor, no entendemos el catalán"

"Nos hablan en catalán sabiendo que somos españoles. Básicamente, no sabemos hablar catalán", declara. Esto le ocurrió, por ejemplo, durante una compra en un supermercado de la ciudad. Cuando se pasa por la caja, los cajeros suelen preguntar a los clientes lo siguiente: '¿Quieres bolsas?', y ya cada uno responde aquello que necesite. Sin embargo, a este vasco le preguntó "la cajera si queríamos una bolsa en catalán", algo que le dejó sin palabras porque no había entendido lo que le habían dicho. Volvió a reformular la pregunta, esta vez en castellano, y su respuesta fue la siguiente: "Si, porfa, que no entendemos catalán".

Una vez recibieron la bolsa, esta trabajadora continuó recurriendo a esta lengua para comunicarse, algo que a este joven le generó la mayor incomprensión de todas. "Nos siguió hablando en catalán para darnos el ticket, para pagar con tarjeta, para todo", argumenta. Él, como vasco, aporta que si va por la calle y "alguien me dice egun on (buenos días), pues igual le contesto en euskera. Finalmente, termina concluyendo su testimonio revelando que si una persona le da los buenos días en castellano, dará "por hecho que no sabe hablar en euskera y le contestaré en castellano, no me voy a poner a hablar con él en euskera cuando sé que no lo sabe", arroja.